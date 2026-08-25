Vaca Muerta: cómo producir más con menos emisiones de metano

Pese a los vaivenes por el conflicto en Medio Oriente, Vaca Muerta profundizó su crecimiento con récords de actividad, inversiones y exportaciones.

Vaca Muerta atraviesa una etapa de fuerte crecimiento productivo. En ese escenario, Neuquén plantea un desafío adicional: que el aumento de la producción pueda desarrollarse con una intensidad de emisiones cada vez menor.

Con esa perspectiva, el 15 y 16 de septiembre se realizará en Neuquén capital Vaca Muerta Metano Near Zero 2026, un encuentro técnico e institucional que reunirá a autoridades, organismos internacionales, empresas, universidades y especialistas nacionales e internacionales.

La importancia de reducir las emisiones de metano

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que esta agenda forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo provincial. “Vaca Muerta está creciendo y Neuquén tiene la responsabilidad de acompañar ese crecimiento con una mirada de futuro. Nuestro desafío es producir cada vez más energía y, al mismo tiempo, reducir la intensidad de las emisiones, porque hoy la competitividad también se define por la forma en que producimos”, remarcó.

En este sentido, aseguró que “trabajar para llevar las emisiones de metano a niveles cercanos a cero es cuidar nuestros recursos, mejorar nuestra producción y fortalecer la posición de Neuquén frente a mercados internacionales cada vez más exigentes. Ese es el desarrollo que buscamos: aprovechar el enorme potencial que tenemos, generar oportunidades para los neuquinos y hacerlo con responsabilidad ambiental”.

La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. El programa, los disertantes y el acceso a la inscripción están disponibles en metano.neuquen.gov.ar

Primera parada: Metano Near Zero

La denominación del encuentro expresa también una evolución respecto de Vaca Muerta Net Zero, realizado en 2025. Mientras Net Zero plantea un horizonte amplio de reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, Metano Near Zero concentra la atención en el primer paso del desafío y sobre el cual existen posibilidades de actuación inmediata: llevar las emisiones de metano asociadas a la producción de petróleo y gas a niveles cercanos a cero.

Propone avanzar sobre uno de sus componentes prioritarios mediante mejor medición, detección de fugas y pérdidas, monitoreo, reporte, verificación, mejores prácticas y acciones concretas de mitigación.

¿Cómo afecta el metano a la producción en Neuquén?

El metano es, además, el principal componente del gas natural. Cuando se aprovecha es energía; cuando se libera a la atmósfera representa una pérdida del recurso y una emisión que puede evitarse.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, señaló: “Cuidar el ambiente también significa aprovechar mejor nuestros recursos. Reducir pérdidas, medir con mayor precisión y generar información verificable fortalece al mismo tiempo la gestión ambiental y la calidad de nuestra producción”.

Medir para poder reducir

Neuquén viene fortaleciendo herramientas específicas para el sector hidrocarburífero, entre ellas sistemas de reporte de emisiones, criterios comunes de cuantificación, verificación por terceros y una incorporación progresiva de metodologías de medición más precisas.

A ello se suma la cooperación internacional para el monitoreo satelital de grandes emisiones y el fortalecimiento de capacidades técnicas provinciales. Al respecto, el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, explicó que “nuestro objetivo es muy concreto: desacoplar la curva de crecimiento de la producción de las emisiones de metano. Para hacer posible eso, construimos capacidades objetivas que nos permiten medir, reportar, verificar y actuar sobre información cada vez más precisa”.

Dos jornadas de intercambio y capacitación

La primera jornada se realizará el 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo, con una agenda institucional y estratégica que incluirá experiencias de empresas operadoras, políticas provinciales, tendencias regulatorias internacionales y nuevas tecnologías de medición.

El 16 de septiembre, las actividades continuarán en el Instituto Vaca Muerta – Polo Científico Tecnológico, con un perfil técnico y de capacitación. Se abordarán, entre otros temas, el monitoreo satelital, mejores prácticas en la industria, metodologías de medición, verificación independiente, regulación y utilización de cámaras OGI para detectar emisiones.

El encuentro es organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y cuenta con la participación técnica del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (IMEO/PNUMA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. El programa, los disertantes y el acceso a la inscripción están disponibles en metano.neuquen.gov.ar