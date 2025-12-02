Vaca Muerta al límite: Oldelval y TGS anuncian ampliaciones urgentes

En el Energy Day, organizado por EconoJournal, se habló de la acelerada saturación de ductos.

El sector energético y productivo se encuentra ante un punto de inflexión inminente impulsado por la acelerada saturación de la capacidad de transporte de crudo y gas natural. La principal conclusión del Energy Day de Econojournal en Buenos Aires es clara: el boom de producción en Vaca Muerta exige una expansión de midstream inmediata para sostener y amplificar los saldos exportables y el ingreso de divisas al país.

“Aprovecho para decir que nosotros estamos viendo que para mayo o junio del año que viene, el Duplicar Plus va a estar totalmente ocupado. Así que ya estamos iniciando las obras para ampliar esa capacidad en otros 200.000 barriles”, dijo Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, en el marco del en el marco del Energy Day, organizado por EconoJournal hoy en Buenos Aires.

El CEO de Oldelval contó: “Si pensamos en Duplicar Plus, que se inauguró en marzo e iba a generar la posibilidad de exportar unos 6.000 millones de dólares de petróleo. Hoy Duplicar Plus está a casi el 85% de capacidad. Así que estamos llegando casi ya a probablemente unos 4.000 4.500 millones de dólares”.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 11.43.34 "Hoy Duplicar Plus está a casi el 85% de capacidad", dijo Ricardo Hosel.

“La idea es que, una vez que llegue el VMOS, la producción de la cuenca no se encuentre de vuelta en cuello de botella, así que ahí tenemos otros 2.000, 3.000 millones de dólares de saldos exportables hasta que llegue el VMOS”, aseguró.

Hosel hizo cuentas rapidas y, ante un auditorio atento, señaló que “La cuenca tiene una capacidad de transporte de petróleo de unos 730.000 barriles. Obviamente, con el VMOS va a poder superar el millón. Con estas obras que estamos haciendo nosotros vamos a poder superar y ampliamente los 800, 850.000 barriles para que la cuenca pueda seguir produciendo y todos aquellos que están haciendo planes de perforación no tengan que estar pensando en cuándo llega el VMOS para avanzar”.

Cerca del RIGI

Oscar Sardi, CEO de TGS, aseguró que “con la ampliación del gasoducto Perito Moreno tenemos como objetivo expandir el transporte de gas, reducir la importación y dejar saldos exportables durante el verano para exportarlo a toda la región”.

“La obra en sí, que fue adjudicada recientemente por la Secretaría de Energía, que consta en potenciar un sistema que actualmente transporta 21 millones de metros cúbicos a través de un gasoducto de más de 570 km de longitud. El objetivo fundamental es agregar potencia a este gasoducto”, resumió Sardi.

image Oscar Sardi, CEO de TGS, aseguró que esperan la próxima aprobación del RIGI para la ampliación del Perito Moreno.

¿Qué falta aplicar a RIGI? Nada, fue la respuesta del CEO de TGS. “En estos momentos la Comisión Evaluadora de RIGI tiene el proyecto. Estamos en estos momentos en ajustes, preguntas, respuestas, pero digamos que está todo sobre la mesa y asumimos que en la próxima semana o mes, entendemos que el proyecto va a estar aprobado”.

“Hay que trabajar muy rápido, porque la verdad que 18 meses para un trabajo de esta magnitud es un tiempo relativamente corto. Pero vamos a hacer lo necesario para llegar al invierno 2027 y aportar un volumen importante de gas que va a generar beneficios en la balanza comercial de $700 millones de dólares de ahorro y en beneficios fiscales del orden de los $450 millones”, enumeró Sardi.

Para terminar, mencionó: “Para una inversión que está entre de los 700 y 800 millones de dólares. Es decir, que el beneficio para el Estado realmente es significativo”.