Vaca Muerta 2026: Tenaris y Nabors impulsan ahorros millonarios con nueva tecnología

Las empresas de servicios consolidan la madurez de Vaca Muerta mediante la sustitución de importaciones y la descarbonización: el despliegue de tecnología propia y equipos a gas del yacimiento permite ahorros de USD 30 millones anuales y motoriza una cadena de valor de 800 PyMEs certificadas.

En el marco del Vaca Muerta Insights 2026 , los líderes de Tenaris y Nabors trazaron la hoja de ruta técnica que definirá la producción: nuevas tecnologías de perforación, flotas ampliadas y una descarbonización que ya genera ahorros millonarios.

Inversión de USD 240 millones y perforación "llave en mano"

Constantino Espinoza, director de Proyectos de Tenaris Oil & Gas Services, anunció una inversión de 240 millones de dólares destinada a robustecer la capacidad de completación en la cuenca neuquina.

La estrategia de la compañía se centra en dos ejes que atacan directamente la estructura de costos: servicio “llave en mano” y la tecnología DGB.

Espinoza explicó que, para el primer trimestre de 2027, la firma lanzará un servicio "llave en mano" basado en esta técnica, que permite perforar y colocar el revestimiento de forma simultánea. Esto reduce drásticamente los tiempos de drilling y los costos asociados a las etapas iniciales del pozo.

En cuanto a la tecnología DGB (Dual Fuel Gas Blend), el ejecutivo aseguró que la compañía ya despliega sets de fractura y coiled tubing que reemplazan el diésel por gas del propio yacimiento, optimizando la logística de combustible y reduciendo la huella de carbono.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas de Servicios (1) Carolina López (Nabors), Constantino Espinoza (Tenaris), Pablo Fiscaletti (QM Equipment) y Daniel González (FECENE), quienes expusieron en el Vaca Muerta Insights 2026 la estrategia de inversión, innovación local y expansión de flota que sostiene los nuevos récords de producción en la cuenca. Omar Novoa

Argentina como epicentro regional

Para Carolina López, directora de Business Development para América Latina de Nabors Industries, Argentina se ha posicionado como el mercado estratégico más relevante de la región.

La compañía confirmó un agresivo plan de expansión operativa basado en dos pilares: Incremento de activos: La flota de Nabors alcanzará los 15 equipos de perforación activos para el segundo semestre de 2026.

Y, el segundo aspecto es la precisión direccional: A través de nuevas alianzas, la empresa integrará herramientas de perforación direccional de última generación, fundamentales para navegar con precisión las ventanas de navegación de los pozos horizontales más extensos de la cuenca.

Tecnología local: Ahorro de USD 30 millones anuales

La visión de las grandes operadoras de servicios se integra con el desarrollo de la ingeniería nacional. Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment, presentó un hito para la industria local: bombas de fractura fabricadas en Mar del Plata que funcionan 100% a gas del yacimiento.

"Esta innovación permite un ahorro de aproximadamente 30 millones de dólares anuales en combustible por cada set de fractura, eliminando la dependencia del diésel importado", destacó Fiscaletti.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas de Servicios (3) Expansión estratégica: Carolina López (Nabors) confirmó que Argentina es el mercado más relevante de la región para la compañía, que proyecta alcanzar una flota de 15 equipos activos y nuevas herramientas de precisión direccional para finales de 2026. Omar Novoa

El sostén de la cadena de valor: 50.000 empleos y clústers PyME

La evolución tecnológica no ocurre en el vacío. Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia del Neuquén (FECENE), subrayó que este despliegue técnico está respaldado por un ecosistema de 800 empresas certificadas que generan 50.000 puestos de trabajo.

El crecimiento del 20% en las contrataciones de firmas locales y la creación de clústers asociativos entre Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires permiten que las PyMEs argentinas puedan competir en las licitaciones de alta complejidad que demandan gigantes como Tenaris y Nabors.

Un cambio de paradigma operativo

Terminado el panel “Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor” todo parece indicar que Vaca Muerta entró en una fase de madurez tecnológica.

La integración de técnicas como el casing drilling, la perforación direccional avanzada y la sustitución de combustibles líquidos por gas local no solo protegen la rentabilidad frente a la volatilidad de precios, sino que consolidan una industria de servicios capaz de exportar conocimiento y tecnología desde el corazón de la cuenca neuquina.