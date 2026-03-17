Empresas de servicios analizaron los desafíos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

El panel “Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor”, que reunió a representantes de compañías de servicios petroleros

El crecimiento de Vaca Muerta depende de distintos actores. La expansión de la actividad en la formación también exige una red cada vez más sólida de empresas proveedoras capaces de acompañar el ritmo de desarrollo del shale. Ese fue uno de los ejes del panel “Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor” , que reunió a representantes de compañías de servicios petroleros este martes, durante Vaca Muerta Insights 2026.

Del intercambio participaron Daniel González , secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia del Neuquén (FECENE); Pablo Fiscaletti , presidente de QM Equipment; Carolina López , directora de Business Development para América Latina de Nabors Industries; y Constantino Espinosa , director de Proyectos de Tenaris Oil & Gas Services.

Durante el debate, los ejecutivos coincidieron en que el crecimiento de la producción no convencional plantea nuevos desafíos para el entramado de proveedores que participa en la actividad, tanto en términos de capacidad operativa como de incorporación de tecnología.

“Somos casi 800 empresas neuquinas certificadas. Hay un entramado empresario muy interesante en Neuquén. Se tratade empresas con trayectoria en el sector, estamos a la altura de las circunstancias”, aseguró Daniel González, , señaló González en representación de FECENE, la entidad que representa a empresas proveedoras vinculadas a la actividad hidrocarburífera en la provincia.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas de Servicios (4) Omar Novoa

"Acelerar los tiempos"

En ese marco, señalaron que el desarrollo del shale requiere una mayor articulación entre operadoras, empresas de servicios y proveedores industriales, especialmente en áreas vinculadas a perforación, equipamiento y soluciones tecnológicas.

“Acompanamos el crecimiento del sector. la importancia de ener un fabricante local y, cuando hay que acelerar los proyectos, estar cerca. La capacidad local te permite generar empleo industrial, ahorrar divisas y acelar los tiempos”, aseguró Fiscaletti, presidente de QM Equipment S.A directivo en QM Equipment, compañía especializada en provisión de soluciones tecnológicas para la industria energética.

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Más eficiencia

Los participantes del panel también destacaron que el aumento de la actividad abre nuevas oportunidades para las compañías del sector, en particular para aquellas que logren adaptarse a las exigencias técnicas del desarrollo no convencional.

“Tenaris esta hace 70 años en Argentina. Nuestra idea es seguir invirtiendo y apuntar a una mayor eficiencia en toda la cadena de valor. El plan es seguir expandiendo e invirtiendo para que haya más eficiencia en Vaca Muerta”, dijo Espinosa, Director de Proyectos, Tenaris Oil & Gas Services.

“Incrementamos nuestra flota activa en la cuenca y a partir del segundo semestre vamos a sumar un nuevo equipo de perforacion llevando a 15 el total. No es solo buscamos el crecimiento en terminos de aumentar equipos, también buscamos alianzas estrategicas y queremos colaborar con el crecimiento de Vaca Muerta”, puntualizó López, Directora de Business Development para LATAM, Nabors

El fortalecimiento del ecosistema de servicios energéticos aparece así como uno de los factores clave para que Vaca Muerta continúe incrementando su producción en los próximos años y consolide su posicionamiento dentro del mercado energético regional.