Sergio Mengoni, TotalEnergies: "Los barriles de Argentina son vitales para mitigar crisis mundiales"

Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies Argentina, durante su intervención en el evento Vaca Muerta Insights 2026, donde ratificó el compromiso de largo plazo de la compañía en el país.

La presencia de Total Energies en el país no es una circunstancia azarosa, sino una política de largo plazo . Con casi 50 años de permanencia en Argentina y más de 30 años en la provincia de Neuquén, la compañía ratifica su confianza en las operaciones locales. Sergio Mengoni, CEO de la firma en el país, recuerda que fueron pioneros en fracturar la "cocina" de Vaca Muerta cuando el desarrollo no convencional aún no figuraba en la agenda global.

En diálogo con +e , en el marco de Vaca Muerta Insights 2026 , aseguró que Argentina representa un eslabón crítico en la cadena de suministro de la corporación. La producción alcanza los 100.000 barriles en Company Share, un volumen vital para mitigar riesgos geopolíticos.

Mengoni subrayó que los activos argentinos actúan como un balance necesario: “Hoy más que nunca los barriles de Argentina son muy importantes para compensar o para mitigar lo que no produce en otro lado del mundo”, afirmó, refiriéndose a los conflictos en Medio Oriente y a la guerra de Rusia en Ucrania.

Aguada Pichana Este Total Vaca Muerta Producción.jpg El arribo del compresor más grande de Latinoamérica a Aguada Pichana marca un hito en la estrategia de descarbonización de la compañía, tal como se expuso en Vaca Muerta Insights.

Aguada Pichana y la “calidad de las moleculas”

La estrategia de la empresa en Neuquén se concentra en la modernización y la reducción de la huella de carbono. En el bloque Aguada Pichana, la compañía ejecutó obras de infraestructura de gran escala, como la instalación de una línea eléctrica de más de 40 kilómetros para electrificar las operaciones.

Este año, el hito principal lo marcó el arribo del compresor más grande de Latinoamérica, provisto por Baker Hughes, destinado a electrificar la compresión de gas.

Esta inversión busca transformar a Pichana en una planta de alta eficiencia y bajas emisiones. Según Mengoni, la competitividad futura depende de la calidad de la molécula: "Las moléculas que vengan de plantas más eficientes se venderán mejor".

Mientras Pichana opera al máximo de su capacidad con planes de expansión para el próximo año, el bloque San Roque se perfila como el próximo gran proyecto de petróleo, donde actualmente se analizan pilotos de desarrollo junto a socios estratégicos.

M Entrevista Sergio Mengoni - CEO Total Energies en Argentina

La eficiencia como motor de competitividad global

Para una operadora internacional, la competencia por el capital ocurre a escala global. El CEO aseguró que tienen cuatro pilares irrenunciables: seguridad, delivery (entrega de proyectos), costos y flujo de caja (cash). En este marco, Argentina demuestró resultados sobresalientes en materia operativa.

Los datos de los últimos dos años reflejan un salto cuantitativo: la eficiencia en perforación mejoró casi un 25%. Para el periodo 2025-2026, la compañía proyecta una mejora de entre el 15% y 18% en los tiempos de fractura y economías asociadas.

Mengoni recalcó que el objetivo primordial es mantener un costo técnico bajo, factor que permite a los proyectos locales ganar prioridad frente a otras opciones en el portafolio mundial de la empresa. "A la larga es lo que te permite como compañía internacional mostrar que sos rentable y que tenés emisiones bajas", explicó el directivo.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (1) En el marco de Vaca Muerta Insights, Mengoni destacó que los barriles argentinos son fundamentales para mitigar riesgos geopolíticos en la cadena de suministro de la corporación. Omar Novoa

Cuenca Austral: El gigante del offshore y el proyecto Fénix

Más allá de Vaca Muerta, la Cuenca Austral mantiene un rol protagónico. Actualmente, TotalEnergies opera volúmenes de entre 23 y 25 millones de metros cúbicos que fluyen por el gasoducto San Martín. La compañía, en sociedad con Pan American Energy, Harbour Energy, Wintershall Dea e YPF, lidera proyectos emblemáticos como Fénix.

El conocimiento adquirido en 50 años de operación offshore otorga una ventaja competitiva única. Mengoni destacó que no requieren nuevas exploraciones para el futuro, pues ya cuentan con descubrimientos en cartera listos para su desarrollo cuando las condiciones lo permitan.

“En el futuro puede haber lo que yo llamo otro Fénix, que no hace falta explorar porque ya los tenemos”, aseguró con convicción sobre el potencial del mar argentino.

TotalEnergies Fénix gas convencional offshore Cuenca Austral.webp Más allá del no convencional: La Cuenca Austral mantiene un rol protagónico para TotalEnergies con proyectos offshore emblemáticos como Fénix.

El camino hacia la apertura del mercado

El fin del Plan Gas en 2028 marca un horizonte de transición hacia un mercado abierto. Mengoni se focalizó en la necesidad de reconstruir la confianza para atraer inversiones masivas de capital externo. Como "embajadores" del país, las empresas internacionales juegan un rol clave al transmitir señales de estabilidad a los inversores en Nueva York o Europa. La credibilidad, advierte, se gana con años de consistencia y se pierde en un minuto con decisiones erróneas.

El mercado regional, especialmente Brasil, surge como una oportunidad dorada. Con un mercado de 100 millones de personas y una demanda creciente, el gigante vecino busca asegurar el suministro de gas argentino. Para Mengoni, diversificar los destinos de exportación —incluyendo proyectos de GNL y exportaciones en firme a países vecinos— resulta esencial para la resiliencia energética del país. "Vaca Muerta tiene un potencial muy grande para el mercado regional que no debemos desaprovechar", concluyó el experto.