Pozos autónomos y copilotos digitales: YPF y Corva profundizan su alianza tecnológica

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se reunió con Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva.

YPF y la firma tecnológica Corva transforman la construcción de pozos en Vaca Muerta mediante un modelo de operación en tiempo real. Este esquema se apoya en tres pilares fundamentales: datos duros, analítica avanzada e Inteligencia Artificial (IA) .

El presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín , se reunió con Dharmesh Mehta , Executive Chairman de Corva, para oficializar la renovación de este acuerdo estratégico. El encuentro marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía para optimizar los costos de desarrollo en la Cuenca Neuquina.

La reducción de los tiempos improductivos resulta vital para sostener la rentabilidad en la formación shale. La alianza tecnológica permite atacar directamente los cuellos de botella operativos que surgen durante la perforación y completación de los pozos horizontales.

El rol clave del RTIC en la perforación

Desde la creación del RTIC (Real-Time Integration Center) enfocado en Perforación y Workover, la operadora concentra el control de sus métricas. Corva logró consolidarse como una de las plataformas tecnológicas centrales de este ecosistema. El sistema integra las operaciones de perforación, fractura e intervenciones dentro de un único entorno digital.

Así es la nueva sala de YPF RTIC Security

Esta evolución marca el fin del esquema tradicional de monitoreo pasivo. La plataforma habilita una gestión activa de las operaciones petroleras. Los especialistas de la compañía y los equipos desplegados en el campo logran visualizar el desempeño técnico al instante.

El acceso a estos datos limpios permite anticipar eventos de riesgo en el subsuelo. Los ingenieros toman decisiones con mayor velocidad y precisión, lo que se traduce en un ahorro sustancial de dólares por cada etapa de fractura completada.

Operaciones progresivamente autónomasEl nuevo capítulo del acuerdo entre ambas firmas apunta directo al futuro de la industria hidrocarburífera. Las empresas buscan avanzar hacia operaciones progresivamente autónomas en los yacimientos. La hoja de ruta incluye la implementación de advisors, modelos de analítica predictiva y sistemas de alertas inteligentes.

Los operarios en el campo sumarán copilotos digitales y agentes de software capaces de asistir procesos operativos de creciente complejidad. La automatización de las tareas repetitivas libera a los ingenieros para que enfoquen su atención en la estrategia de reservorios y la macro de los proyectos.

Un sistema operativo digital para Vaca Muerta

El objetivo final de esta sinergia corporativa busca consolidar al RTIC como el sistema operativo digital definitivo para la construcción de pozos. La plataforma integra personas, procesos, datos estructurados e inteligencia artificial bajo una misma interfaz.

La curva de aprendizaje en Vaca Muerta demuestra que la tecnología aplicada al terreno define el éxito productivo. Operaciones más seguras y eficientes garantizan una escala industrial sólida. El software predictivo minimiza los accidentes ambientales y cuida la integridad de la infraestructura de superficie.

La adopción de estas herramientas digitales acompaña el crecimiento sostenido de YPF en la cuenca. La compañía proyecta multiplicar su producción de crudo y gas en los próximos años, un escenario que requiere obligatoriamente pozos más rápidos, económicos y tecnológicamente impecables.