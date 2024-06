Petroleros van a un paro por 48 horas con afectación a la producción

En la nota se indica que "se mantuvieron un sinnúmero de reuniones privadas e inclusive cuestiones que se ventilaron en sede de esa Secretaria de Trabajo (en oportunidad de realizarse la última reunión paritaria), no habiendo hasta la fecha efectuado avance concreto al respecto de la cuestión salarial reclamada, claro ejemplo de ello fue el fracaso de la gestión intentada en forma privada en sede de nuestro gremio el pasado miércoles con presencia de la CEPH y la CEOPE".

"Es por ello que le hacemos saber que a partir del día martes 18 de junio llevaremos adelante una medida de acción directa con afectación a la producción y por el término de 48 horas con todo el alcance jurisdiccional de este gremio, sin perjuicio de la posible ampliación de la misma", agrega.

Asamblea en Añelo

Ayer Rucci lideró una asamblea en Añelo en la que advirtió la inminente medida de fuerza. “Hace años nosotros teníamos el compensatorio para los compañeros que no generan horas extras, pero nunca lo pagaron. Entonces dijimos ‘vamos a regular esto, vamos a poner la letra clara, blanco sobre negro. El trabajador tiene que cobrar tanta guita como mínimo para no caer por debajo de la línea pobreza'”, afirmó.

Según el dirigente petrolero, las cámaras empresarias propusieron que los trabajadores que más ganan se hagan cargo de ese fondo compensatorio.

Petroleros trabajador yacimiento operario.jpg La paritaria petrolera se reprogramó para este martes.

“Trajeron lo mismo que habíamos hablado hace un año y medio, lo mismo que hablamos hace cuatro meses, lo mismo que hablamos hace dos meses, y lo mismo que hablamos la semana pasada cuando fuimos a paritarias. Entonces, ¿tenemos cara de boludos?”, cuestionó.

Rucci ponderó que Vaca Muerta es posible gracias al esfuerzo de los trabajadores y cuestionó que el empresariado ningunea los reclamos de los operarios. En este sentido, y tal como informó +e, el secretario general de Petroleros Privados puso de ejemplo las diferencias entre Permian y Vaca Muerta.

“La industria en la Argentina, a pesar de todas las dificultades, está a la altura de Permian en Estados Unidos. Nuestra mano de obra es de primera, pero la paga es de cuarta. Un trabajador en Permian inicial cobra 35.000 dólares anuales, nosotros nos llegamos 20”, describió.

“Nosotros pagamos los impuestos de ellos, que no se animan a ir a plantarse al gobierno y decirle ‘no me saqués el 35 impuesto para Ganancias, dejame el 25 como lo hacen en Estados Unidos’”, cuestionó.

Críticas a las empresas

Rucci no reparó en repartir críticas hacia las cámaras empresariales. El líder petrolero sostuvo que “una vieja camada” se regocija cuando castiga a un trabajador.

RE-2024-63180895-APN-DGD%23MT.pdf

“Hay una nueva camada en la industria que entiende lo que estamos pidiendo. Pero está la otra, la vieja camada, que todavía quedan algunos, que sienten felicidad cuando cagan a un trabajador. Hay tipos que, si pueden sacar dos pesos, y decirle al patrón que pudieron estafar a los trabajadores en dos pesos, son felices”, criticó.

“Tratamos de sentarnos, de entender, de hablar, de ponernos de acuerdo, y nos salen con este tipo de cosas. Entonces, la soga la van a cortar ellos, porque nosotros la predisposición al diálogo y al discutir, la tenemos. Ahora, lo que no tenemos es tiempo para que nos boludeen”, advirtió.

“Yo no me voy a hacer cargo de las cagadas que hacen ellos, porque ustedes no me eligieron a mí para que los represente a ellos. Ustedes me eligieron para que yo labure por la dignidad de su familia”, arengó.

Trabajadores por debajo de la línea de pobreza

Para el dirigente gremial, es una cuestión de voluntad para que el conflicto no escale a mayores. “Estamos hablando de que los más vulnerables de la industria garanticen el plato de comida a su familia. Hay compañeros como en refinería que están por debajo de la línea de pobreza. Un petrolero está por debajo de la línea de la pobreza”, aseveró.

“Por las buenas o las malas, lo vamos a arreglar. No va a existir un petrolero que tenga que pasar ese tipo de necesidades. Los responsables son ellos. Ellos van a tener que arreglar este quilombo. Y espero que lo arreglemos en esta semana. Porque si no, la próxima semana estamos de paro”, advirtió el dirigente gremial.