Petroleros levantó el paro y esperan novedades por El Sauce

“El Gobierno de la provincia de Neuquén se encuentra abocado a la negociación con un inversor interesado en tomar la concesión del yacimiento El Sauce y a los efectos de facilitar dicha negociación que conduciría a una solución definitiva de los compañeros trabajadores. El Sindicato de Petroleros suspende provisoriamente las medidas de fuerza previstas en toda nuestra zona de actuación para mañana miércoles”, sostuvo el secretario general del gremio de petroleros privados.

Según el dirigente gremial, un grupo inversor está interesado en adquirir el yacimiento El Sauce y abrió negociaciones con ECPSA para avanzar con la venta. Hubo un primer acercamiento con las autoridades del Gobierno de Neuquén y el martes se llevó a cabo una reunión con el síndico.

La situación de los trabajadores es preocupante. Solo cobraron el 30% de sus haberes de mayo por lo que se le adeuda los salarios de junio, julio y el aguinaldo. “Solo vieron un poco de la plata de mayo y nada más. La gente está desesperada porque estamos a mitad de mes y todavía no cobran. Los salarios son netamente de corte alimentario y más con la inflación que tenemos hoy en día. Muy pocos pueden ahorrar y viven al mes con lo que cobran”, destacó.

El gremio de petroleros privados viene denunciando que los operarios quedaron totalmente abandonados y sin novedades sobre su futuro. “La empresa se fue. La gente quedó ahí y no tenían supervisión. Se fueron, se borraron”, cuestionó.

“Una vez que se solucione esto, vamos a pedir por los días caídos porque no es un tema de los trabajadores. Encima que tuvieron dos meses sin cobrar no pueden pagar todas estas consecuencias. No son los trabajadores los que tienen la culpa de lo que está pasando porque las inversiones las hacen las empresas, si no hicieron lo que corresponde no es culpa de los trabajadores”, afirmó.