OTC 2025: Argentina reforzó su presencia en Houston

El país dio un paso estratégico en la Offshore Technology Conference (OTC) 2025 , con una participación institucional y empresarial más sólida que en años anteriores. Con el respaldo de la Agencia Argentina de Inversiones, no solo se amplió la presencia en el pabellón comercial, sino que se buscó posicionar a Vaca Muerta como la apuesta energética más ambiciosa del Cono Sur, pese a la incertidumbre global y local.

El stand argentino compartido por Neuquén, Córdoba y Mendoza —y coordinado en el caso neuquino por el Centro PyME-ADENEU— fue percibido como un salto cualitativo. Gustavo Rossi , CEO de Duxaoil, la compañía nacional con mayor presencia en la OTC, aseguró que “es la primera vez que Argentina se presenta de forma seria en la feria más importante del Oil and Gas en Estados Unidos. Pero ahora viene el segundo desafío: no podemos aparecer y desaparecer”.

El gobernador Rolando Figueroa llevó un mensaje de apertura, pero con anclaje territorial. “Queremos estimular a empresas que nunca han salido de Estados Unidos a mirar hacia la cuenca neuquina”, señaló, al tiempo que destacó tres factores clave para mejorar el clima inversor: “la consolidación de una nueva matriz macroeconómica, el avance en la nueva ley de hidrocarburos, y el RIGI, bien recibido por el sector. Pero lo más importante ha sido la eliminación del cepo cambiario, que le da previsibilidad al flujo de divisas”.

Lo que se viene en Vaca Muerta

Gustavo Medele, ministro de Energía de Neuquén, advirtió que el foco no puede estar solo en atraer a las operadoras medianas del Permian que revolucionaron la industria, sino en replicar en Argentina el entramado de servicios que acompaña al shale norteamericano. “Si no, puede ser muy lento o incluso fracasar”, dijo, y adelantó que existen tres mecanismos para el ingreso de nuevos jugadores: licitaciones públicas, asociaciones con actuales operadores y participación de socios no operativos.

En los próximos dos años se abrirá una nueva ventana de oportunidad, por el vencimiento de las áreas convencionales y de los permisos exploratorios. “Hay interés y espacio”, dijo Medele a +e. “Pero también necesitamos preparar el terreno: identificar los pasivos ambientales, asegurar las condiciones operativas y, lo más importante, construir marcos de licitación sólidos”. El gobierno prevé concluir los modelos de los pliegos en 2027, para el lanzamiento formal de los procesos de licitación programado para 2028.

En el evento previo a la OTC, el Bilateral Energy Summit, organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC), la mirada estuvo puesta en Vaca Muerta como plataforma global. El presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó inversiones anuales de 8.000 millones de dólares anuales por parte de la petrolera nacional hacia el final de la década, lo que representa la mitad del total proyectado para la cuenca. “Vaca Muerta va a atraer capital al nivel de una supermajor global. Hay que ir porque va a haber mucho trabajo, eficiencia e inversión”, afirmó ante empresarios estadounidenses y neuquinos.

El dilema de los equipos

Sin embargo, más allá de los anuncios, el sector privado argentino mostró preocupación por la sostenibilidad de esta apertura. La reciente decisión del gobierno nacional de habilitar la importación de bienes usados sin control técnico generó malestar entre fabricantes locales. “Antes podíamos hacer observaciones sobre si había producción local. Ahora no hay consulta. Todo el mundo va a intentar traer cosas usadas, lo que puede ser razonable en campos maduros, pero impacta en la industria nacional”, explicó un empresario, en off.

También pesa la caída del precio del petróleo, que ya amenaza con ralentizar la actividad en Vaca Muerta, y la paralización en el resto de las cuencas.

Leonardo Brkusic, director del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), que participó con 27 empresas, lo sintetizó así: “No nos asusta una mirada aperturista, pero nos inquieta ver hasta dónde y en qué tipo de materiales se van a importar. Y a nivel global, el escenario también es complejo por la cuestión arancelaria y los precios del crudo”.

Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo presentó un enfoque fiscal agresivo para atraer inversiones, que incluye la reducción de regalías del 12% al 6% en el convencional, su conversión a un esquema móvil y la licitación de 15 áreas, algunas en territorio de Vaca Muerta. También ofrecerá regalía cero para 3.000 pozos maduros inactivos. Además, advirtió por la saturación de la infraestructura en Neuquén: “Creemos necesario trabajar en conjunto, porque ya hay un colapso en la frontera con Mendoza”.

Un doble mensaje

En Houston, las operadoras argentinas se mostraron están abiertas a evaluar junto a potenciales proveedores las barreras para instalarse en Neuquén y ofrecieron fluidez con las autoridades para colaborar en un posible desembarco. Pero no solo miran a EEUU. En las últimas semanas se han embarcado en misiones comerciales a china en busca de oportunidades para bajar los costos en Vaca Muerta.

La presencia argentina en Houston dejó como conclusión un doble mensaje: Argentina puede mostrar al mundo una imagen moderna, ordenada y competitiva en energía. Pero para consolidar esa narrativa, deberá mantener reglas claras, proteger su entramado industrial y resolver las tensiones entre su voluntad de apertura y las fragilidades estructurales de su economía.