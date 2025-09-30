Lysak de TotalEnergies: "La integración regional es estratégica"

TotalEnergies busca reforzar su presencia en Argentina, con un enfoque en proyectos de exportación hacia Bolivia y Brasil. En este contexto, Soledad Lysak, managing director de TotalEnergies Gas Cono Sur, repasó la actividad de la compañía, su estrategia en gas natural, los desarrollos en el país y las perspectivas de integración con mercados vecinos.

La firma francesa se posiciona entre los principales productores de gas junto a YPF. Su producción se reparte entre la Cuenca Neuquina y la Cuenca Austral, donde opera el área offshore Cuenca Marina Austral 1, que cuenta con seis plataformas, incluida la recientemente inaugurada Fénix.

Durante el Panel Vaca Muerta 2030, organizado por Ámbito Debate en el marco del evento Energía & Minería, Lysak recordó que la empresa inició su actividad en Argentina en 1978, en Tierra del Fuego. En Neuquén, comenzó el desarrollo de shale en 2012, conectando los primeros pozos a la red.

“Tener esta trayectoria en el país es muy importante. Hoy operamos cerca de 38 millones de metros cúbicos por día, repartidos entre Neuquén y Tierra del Fuego, lo que nos da un mix entre producción convencional y no convencional”, señaló la ejecutiva.

En Vaca Muerta, la compañía concentra su actividad en el yacimiento Aguada Pichana Este, con una producción actual de entre 14 y 16 millones de metros cúbicos diarios. Lysak destacó que existen otros proyectos en desarrollo en la cuenca, con el foco puesto en buscar la mejor utilización de la molécula de gas, al tener en cuenta la estacionalidad del consumo en Argentina y la posibilidad de exportar hacia mercados regionales.

A su vez, en Tierra del Fuego, la directiva señaló que llevan adelante proyectos de eficiencia energética y generación renovable para las plantas operativas de la compañía.

Foco en exportaciones e integración regional

Lysak explicó que TotalEnergies está presente en 130 países, aunque hizo foco en las operaciones de la empresa en Bolivia y Brasil. "Tenemos una operación en Bolivia muy importante, de entre 5 y 10 millones de metros cúbicos por día. En Brasil, hoy por hoy tenemos más de 7 FPSOs, incorporando uno cada año, y también estamos en un partnership con energía renovable, además de tener energía renovable acá. Esta triangulación fue la que nos permitió efectivamente el 1° de abril poder exportar la primera molécula de gas de Vaca Muerta, pasando por Bolivia y llegando hacia hacia Brasil. Exportamos por 10 días consecutivos. Si bien 8 días fue gas de la cuenca neuquina, dos días fueron de producción de Tierra del Fuego", indicó.

“Esta integración regional es estratégica, sobre todo considerando que Bolivia tiene una producción que está declinando y que existen gasoductos con capacidad disponible”, señaló Lysak. Destacó además que la coordinación entre productores, transportistas y gobiernos es clave para garantizar eficiencia y confiabilidad en el suministro, y permitir el desarrollo de industrias con seguridad energética en la región.

Según la ejecutiva, la eficiencia en toda la cadena de valor y la reducción de costos son elementos fundamentales para que Argentina pueda consolidarse como proveedor regional de gas. “Necesitamos dejar de lado las mezquindades individuales y trabajar todos en conjunto para aprovechar las reservas y garantizar que los clientes y el país se beneficien de la producción de gas”, enfatizó.

"Hay un MU firmado entre Argentina y Brasil en donde también participamos con otros productores en ver cuáles son las cosas a mejorar, qué es lo que necesitamos que se modifique o que se mejore, cuáles sinergias son las que se necesitan para que efectivamente esto pueda ser algo a largo plazo, porque también, para poder exportar a nivel regional a Brasil los 365 días del año, es necesario hacer más infraestructura del lado de Argentina. Para poder llegar a hacer esto tenemos que todos trabajar en conjunto, quienes tienen los caños ya amortizados, ser conscientes de esta amortización y no querer estar cobrándolo como si fuese un caño nuevo. Y también, la coordinación entre los países, el respeto de los contratos, que esto es algo fundamental. Eso es algo en lo que ahora estamos abocados para para poder volver a exportar el mes próximo", detalló.

Desafíos para TotalEnergies

Entre los principales desafíos, Lysak mencionó la necesidad de generar acuerdos entre los actores del sector, optimizar los derechos de exportación y reducir los costos de transporte y distribución, considerando que los países involucrados tienen diferentes dinámicas operativas y horarios de operación del gas.

"Necesitamos poder reducir los costos, estar todos alineados para que esto sea una realidad, porque si no vamos a quedarnos con las reservas abajo de la tierra, nadie las va a aprovechar, ni nosotros, ni los clientes, ni cada uno de los argentinos. Necesitamos dejar de lado las mezquindades individuales y trabajar todos en conjunto", concluyó.