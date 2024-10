Las impresionantes inversiones en Vaca Muerta: 47 mil millones de dólares en diez años

De acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por las operadoras ante la Secretaría de Energía del la Nación, desde 2013 el ranking de mayores inversoras lo lidera YPF, con 26.400 millones de dólares, seguida por PAE (U$S 2.500 millones), Total (U$S 2.400 millones), Pluspetrol (U$S 2.300 millones), Shell (US$ 2.180), Tecpetrol (US$ 1.960 millones), Exxon (US$ 1.600 millones), Vista (US$ 1.440 millones) y Pampa Energía (US$ 1.020 millones).