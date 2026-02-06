La Angostura Norte II: YPF y un paso clave para su nuevo desarrollo shale

El proyecto La Angostura Norte II (LANOR II) , uno de los desarrollos no convencionales que YPF busca impulsar en el corazón de Vaca Muerta , atravesó esta semana una instancia clave. Este jueves, en Añelo, se realizó la Audiencia Pública correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del plan de desarrollo previsto para el período 2026–2027.

La audiencia tuvo lugar en el Hotel Sol de Añelo y formó parte del procedimiento formal de evaluación que debe cumplir cualquier iniciativa en el sector hidrocarburífero. Se trata de una instancia pública y no vinculante, pero obligatoria, que busca poner a consideración de la comunidad los alcances técnicos, ambientales y operativos del proyecto antes de avanzar hacia una nueva fase.

En qué consiste el proyecto LANOR II

El proyecto LANOR II se emplaza dentro del área Loma La Lata–Sierra Barrosa, en el bloque La Angostura Norte. Según la documentación presentada, el plan contempla la construcción de 12 locaciones, donde se perforarán y completarán 56 pozos no convencionales, además de la infraestructura asociada para el transporte y la evacuación de la producción.

“El proyecto se compone principalmente de 12 locaciones, de unos 150 por 150 metros, y en cada uno se realiza la perforación de pozos hidrocarburíferos”, explicó el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Hipólito Salvatori, durante una entrevista con LU5. En total, según detalló, se incluyen caminos de acceso, ductos de recolección, predios derivadores y sistemas de captación de agua.

Audicencia pública

La audiencia se realizó una vez que el Estudio de Impacto Ambiental superó las primeras instancias técnicas dentro de la Secretaría de Ambiente.

Salvatori remarcó que este paso forma parte de un proceso escalonado: “Siempre que se realiza algún proyecto de esta magnitud se hace un estudio de impacto ambiental. La empresa realiza una consultoría, presenta el estudio ante la autoridad de aplicación, los técnicos evalúan, solicitan correcciones y, si resulta viable, se convoca a una audiencia pública”, explicó.

En esa etapa, el proyecto deja de ser un expediente técnico y pasa a exponerse ante la sociedad en su conjunto, incluyendo a vecinos, propietarios de tierras, comerciantes, comunidades originarias y ciudadanos interesados en conocer el alcance de la iniciativa.

De la audiencia participaron alrededor de 60 personas, entre vecinos de Añelo y de la región, representantes de organismos públicos, comunidades originarias, empresas de servicios, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y referentes institucionales. Varios asistentes se inscribieron como expositores y realizaron presentaciones orales, observaciones y consultas vinculadas a los posibles impactos ambientales del proyecto.

De acuerdo a información oficial, todas las intervenciones quedaron registradas en acta y serán incorporadas al expediente para su evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación. El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Elba Painemil, lonco de la Comunidad Paynemil, quien realizó una intervención final en el marco de la audiencia.

audiencia publica LANOR II: YPF presentó el estudio ambiental para un desarrollo de 56 pozos en Vaca Muerta

Sin embargo, el desarrollo del encuentro no estuvo exento de conflictos. En el exterior del salón se produjeron reclamos por parte de grupos que no lograron ingresar debido a la capacidad limitada del salón. “Había expositores que habían quedado afuera del recinto. Personalmente me acerqué para pedirles que ingresen y hagan sus exposiciones, porque lo importante es escuchar todas las voces, estén a favor o en contra”, relató Salvatori. Según indicó el funcionario, se propuso una rotación de asistentes para permitir el ingreso ordenado pero los manifestantes solicitaban ingresar en grupo.

Entre los reclamos se encontraban planteos de comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y actores políticos y sociales, algunos de ellos enfocados en la protección de cuerpos de agua de la zona.

Publicacion-de-edicto-en-B.O

Desde el punto de vista legal, la Audiencia Pública Ambiental tiene carácter público y no vinculante, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Provincial Nº 1875. Esto significa que no se vota ni se aprueba el proyecto en esa instancia, pero las opiniones vertidas constituyen un insumo técnico y social que debe ser considerado.

“El valor de esta instancia es que la sociedad se entera qué se va a hacer, cómo se va a controlar y qué medidas se toman ante cualquier eventualidad”, subrayó el funcionario.

Los pasos que siguen

Tras la audiencia, el proyecto LANOR II deberá atravesar todavía varias etapas antes de poder iniciar su desarrollo. Entre ellas, la incorporación de correcciones finales al Estudio de Impacto Ambiental, la consulta libre, previa e informada a las comunidades originarias involucradas y las habilitaciones específicas del área de Hidrocarburos.

“Todavía falta mucho, hay muchos pasos que cumplimentar, pero este era uno sumamente importante”, afirmó el secretario de Ambiente. Solo una vez completado ese recorrido administrativo y técnico, y con la licencia ambiental otorgada, el proyecto podría avanzar hacia la siguiente fase.