"El GNL vino para quedarse"
“La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta” fue el titulo del panel en el que PAE, Pampa Energia y Pluspetrol compartieron su vision del negocio del GNL.
Con foco en el auspicioso panorama del gas natural licuado (GNL) se llevó a cabo el panel “La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta” en el marco de una nueva edición de Vaca Muerta Insights.
Julián Escuder, country manager de Pluspetrol en Argentina; Horacio Turri, director ejecutivo de E&P de Pampa Energía; y, finalmente, Fausto Caretta, Upstream Managing Director de Pan American Energy, compartieron las visiones de las companias ante un auditorio colmado.
“El GNL vino para quedarse, son 8 años de ventas consecutivas y debemos demostrar que somos competitivos con EE.UU. El punto de equilibrio del precio del gas es entre 2 y 2,5 dolares, hay que competir con eso. Es muy demandante”, dijo Fausto Caretta, Upstream Managing Director de Pan American Energy.
“Una molécula que producmos en Neuquén viaje a Alemania y vaya a calentar hogares y alimentar la industria, la guerra hizo que cada vez haya más demanda de nuestro gas”, agregó.
Por su parte, Horacio Turri, director ejecutivo de E&P de Pampa Energía, dijo: “El mercado del gas es un poco el patito feo de la industria, pero mueve unos 7 u 8 billones de dólares por año en el mercado interno. Pampa va a cambiar su perfil de producción y la va a incrementar en 10 millones en tres años”, dijo Horacio Turri, director ejecutivo de E&P de Pampa Energía.
Agregó: “Rincon de Aranda es nuestro buque insignia. Arrancamos en 2024 sin produccion y estamos en 22.000 barriles por dia. Estamos construyendo nuestra planta de tratamiento con 45.000 barriles por día de capacidad, a medidaos de 2027. Estamos muy cobtetos, es una carrera de productividad. Aplicamos al RIGI y estamos confiados en que va a funcionar muy bien. estamos con los dedos cruzados”.
Julián Escuder, country manager de Pluspetrol en Argentina , aseguró que “comprar los activos de Exxon implicó un desafío enorme, en dos años mutiplicicamos por 9 la produccion del yacimiento de bajo del choique y la invernada. Tenemos un plan de desarrollo muy pormenorizado”.
“Venimos batiendo récords de inversión.Vamos a sostener inversiones por arriba de los mil millones en los próximos años.Cada dólar que podamos ahorrar va a traer mucho valor en Vaca Muerta”, dijo.
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