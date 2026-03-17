Con foco en el auspicioso panorama del gas natural licuado (GNL) se llevó a cabo el panel “La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta” en el marco de una nueva edición de Vaca Muerta Insights .

Julián Escuder , country manager de Pluspetrol en Argentina; Horacio Turri , director ejecutivo de E&P de Pampa Energía ; y, finalmente, F austo Caretta , Upstream Managing Director de Pan American Energy , compartieron las visiones de las companias ante un auditorio colmado.

“El GNL vino para quedarse, son 8 años de ventas consecutivas y debemos demostrar que somos competitivos con EE.UU. El punto de equilibrio del precio del gas es entre 2 y 2,5 dolares, hay que competir con eso. Es muy demandante”, dijo Fausto Caretta, Upstream Managing Director de Pan American Energy.

“Una molécula que producmos en Neuquén viaje a Alemania y vaya a calentar hogares y alimentar la industria, la guerra hizo que cada vez haya más demanda de nuestro gas”, agregó.

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Por su parte, Horacio Turri, director ejecutivo de E&P de Pampa Energía, dijo: “El mercado del gas es un poco el patito feo de la industria, pero mueve unos 7 u 8 billones de dólares por año en el mercado interno. Pampa va a cambiar su perfil de producción y la va a incrementar en 10 millones en tres años”, dijo Horacio Turri, director ejecutivo de E&P de Pampa Energía.

Agregó: “Rincon de Aranda es nuestro buque insignia. Arrancamos en 2024 sin produccion y estamos en 22.000 barriles por dia. Estamos construyendo nuestra planta de tratamiento con 45.000 barriles por día de capacidad, a medidaos de 2027. Estamos muy cobtetos, es una carrera de productividad. Aplicamos al RIGI y estamos confiados en que va a funcionar muy bien. estamos con los dedos cruzados”.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol en Argentina , aseguró que “comprar los activos de Exxon implicó un desafío enorme, en dos años mutiplicicamos por 9 la produccion del yacimiento de bajo del choique y la invernada. Tenemos un plan de desarrollo muy pormenorizado”.

“Venimos batiendo récords de inversión.Vamos a sostener inversiones por arriba de los mil millones en los próximos años.Cada dólar que podamos ahorrar va a traer mucho valor en Vaca Muerta”, dijo.