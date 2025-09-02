Del Permian a Vaca Muerta: Un programa binacional para capitalizar el potencial

El interés de las empresas energéticas de Texas en Argentina se intensifica, buscando capitalizar el inmenso potencial de Vaca Muerta . En este contexto, la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) lanzó “Bridging Argentina & Texas 2025” , un programa binacional diseñado para estrechar lazos entre ambos ecosistemas energéticos y convertir la inteligencia de mercado en alianzas tangibles.

“Bridging Argentina & Texas 2025 no es solo una gira, sino un espacio de trabajo que facilita el avance de proyectos y alianzas con impacto real”, afirmó un vocero de la ATCC. “Conecta a los líderes de la industria energética y promueve una colaboración que generará resultados tangibles y sostenibles”.

Este creciente interés se basa en datos contundentes. Argentina posee la cuarta reserva mundial de shale oil, con 27 mil millones de barriles técnicamente recuperables, y la segunda de shale gas, con 802 billones de pies cúbicos (Tcf). En 2024, la producción de shale oil experimentó un crecimiento interanual del 24%, alcanzando los 448 mil barriles diarios en mayo. Las proyecciones indican que la producción diaria podría superar el millón de barriles para 2030, consolidando a Argentina como un actor crucial en el panorama energético latinoamericano.

image

Espacio de encuentro

La delegación texana está compuesta por líderes de diversos sectores, incluyendo empresas de servicios, equipos de potencia, servicios legales especializados y compañías de exploración y producción. Durante la misión, los participantes asistirán a reuniones privadas con dos consultoras de riesgo y energía de renombre mundial, visitarán salas de control de operadoras y participarán en mesas bilaterales y rondas de negocios en el marco de la Argentina Oil&Gas 2025. Estos espacios están diseñados para fomentar un diálogo directo entre operadores internacionales, proveedores locales, autoridades y líderes de la industria.

La agenda también incluye encuentros institucionales clave, como reuniones con la Cancillería Argentina y la Secretaría de Energía y Minería. En estas instancias, se abordarán políticas sectoriales y las oportunidades de inversión a largo plazo. La misión culminará con un cóctel de networking de alto nivel en la Embajada de Estados Unidos, donde se espera fortalecer los lazos entre empresarios y funcionarios de ambos países.

La iniciativa de la ATCC no se limita a Argentina. En octubre, otra comitiva viajará a Texas para la edición Midland del programa, que se celebrará en el marco de PBIOS 2025, uno de los eventos energéticos más importantes del estado. Esta etapa busca consolidar los avances logrados en Argentina, reforzar la confianza entre las partes y abrir nuevas vías de colaboración en el epicentro de la industria petrolera texana.