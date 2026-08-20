Continental Resources compra el 50% de Phoenix y arma un gigante en Vaca Muerta

Mercuria Energy Group, accionista mayoritario de Phoenix Global Resources, confirmó que Continental Resources firmó un Acuerdo de Términos Principales para adquirir el 50% de participación en Phoenix. Con el cierre de la operación, Mercuria y Continental quedarán como titulares en partes iguales y conformarán una plataforma conjunta operativa 50/50 , orientada al desarrollo y la expansión de la posición de Phoenix en Vaca Muerta .

"Las reformas impulsadas por el presidente (Javier) Milei y su administración generaron nuestro interés en la Argentina y fortalecieron nuestra confianza en su futuro", dijo Doug Lawler, presidente y CEO de Continental . Y d estacó además que Vaca Muerta "es un recurso de clase mundial".

La operación representa una expansión relevante de la inversión de Continental en Argentina y suma una nueva alianza con Mercuria. La combinación reúne las capacidades globales de energía e inversión de Mercuria, las décadas de trayectoria de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales en cuencas de Estados Unidos y la plataforma operativa consolidada de Phoenix en Vaca Muerta. Como socio operativo, Continental trabajará junto a Mercuria y al equipo de Phoenix para reforzar la planificación, la ejecución y los resultados de desarrollo del portafolio.

Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria, agregó: "Nuestra alianza con Continental sigue creciendo, y esta transacción es una extensión natural de esa relación hacia una de las principales formaciones de shale del mundo".

Según la información difundida por las compañías, se espera que la plataforma conjunta lleve la producción de Phoenix de 28 kboepd (miles de barriles equivalentes de petróleo por día) a más de 100 kboepd en los próximos cinco años. Para sostener ese crecimiento, las empresas proyectan un despliegue de capital superior a USD 4.000 millones en el mismo período, lo que posicionaría a Phoenix entre los mayores operadores y productores privados de la cuenca.

Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix, sostuvo que la compañóa "construyó una plataforma operativa disciplinada y técnicamente sólida, con un equipo que aporta un profundo conocimiento y experiencia en Vaca Muerta", y agregó que la incorporación de Continental "fortalecerá nuestras capacidades a medida que iniciamos esta nueva etapa de crecimiento".

Doug Lawler, presidente y CEO de Continental, destacó además que Vaca Muerta "es un recurso de clase mundial".

Un portafolio de seis bloques

La nueva plataforma conjunta reunirá aproximadamente 163.000 acres netos distribuidos en seis bloques de Vaca Muerta: los intereses de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur; la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste; y las participaciones adicionales que se sumarán del bloque Bajo del Toro Este, actualmente en manos de Integra.

"Estamos muy orgullosos de haber concretado un sueño y un compromiso de larga data: transformar a Neuquén en una plataforma internacional que se extiende a la provincia de Río Negro", aseguró Nicolás Mallo Huergo, CEO de Integra.

El portafolio combinado tiene relevancia estratégica para la región, algo que se refleja en la calificación prevista de los activos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La alianza se apoya en un vínculo previo entre ambas compañías: Mercuria y Continental también son socias en Pecos Power Plant, una central de generación eléctrica a gas natural de 452 megavatios actualmente en desarrollo en el oeste de Texas.

El acuerdo refleja las intenciones actuales de las partes respecto de la transacción propuesta. Su finalización está sujeta a la negociación y suscripción de los acuerdos definitivos, al cumplimiento de las condiciones de cierre aplicables y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El track record de Phoenix

Phoenix Global Resources es una compañía independiente enfocada en la exploración y el desarrollo de la formación de shale Vaca Muerta y otros recursos no convencionales de Argentina, con operaciones principales en Neuquén y Río Negro. De acuerdo con la información de la compañía, en cinco años Phoenix multiplicó por cinco su producción neta, al pasar de cero a 25.000 barriles diarios, con apenas el 15% de su acreage desarrollado. La compañía es hoy la sexta mayor productora de petróleo crudo de Vaca Muerta y es mayoritariamente propiedad de Mercuria Energy Group.

Continental Resources, con sede en Oklahoma City, se define como la mayor productora privada de petróleo y gas natural del mundo, con posiciones líderes en la formación Bakken (Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana) y en la cuenca Anadarko de Oklahoma, además de posiciones significativas en la cuenca Powder River de Wyoming y en la cuenca Pérmica de Texas. A nivel internacional, la compañía también avanza en una plataforma conjunta para el desarrollo de recursos no convencionales en la cuenca de Diyarbakr, Turquía.