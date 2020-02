Chihuido de la Sierra Negra prepara el salto al shale oil

Expro realiza el well testing de dos pozos en Chihuido de la Sierra Negra.

Un well testing realiza mediciones con diferentes instrumentos sobre temperatura, presión, entre otros factores para conocer la factibilidad de las rocas y así determinar si el yacimiento es real o sólo es hidrocarburo retenido. Toda una técnica para medir y adquirir datos sobre la productividad de un pozo a lo largo de su vida. Desde el mes pasado, la empresa Expro trabaja haciendo estos testeos en los dos primeros pozos de Chihuido de la Sierra Negra, en un trabajo clave que permitirá a los ingenieros de producción de YPF definir el futuro del área.

"Para nosotros es muy importante y esto representa toda una experiencia", explicó el Área Manager de Expro, Gerardo Rodríguez, en diálogo con +e. De visita en la zona, el directivo de la empresa de capitales británicos sostuvo que esta es una oportunidad porque es su primer paso en Vaca Muerta. "No habíamos hecho este tipo de testeos en la cuenca neuquina por lo que esto es un evento muy importante para la compañía en argentina", apuntó.

“El well testing es con los mismos equipos que usamos en Permian, en Estados Unidos, y se trata de la primera experiencia de YPF en Rincón de los Sauces", agregó Javier Balaguer, el Sales Manager de la empresa. Y agregó: "en esta primera etapa todavía sacamos fluido de fractura. Cuando termine ese periodo, unos 30 días se puede empezar a evaluar la producción". Aunque por ahora los resultados en Chihuido de la Sierra Negra son un misterio porque porque no hay contra qué comparar, además de que el contrato solo implica estudios de superficie.

Que la formación no convencional sea de clase mundial no es una novedad. Rodríguez ratifica esa idea, aunque aclara que a diferencia de otras cuencas de mucha calidad de recurso, falta todavía mucho desarrollo. "Vaca Muerta aun no está del todo explorada. Sabemos que 7 de los 10 mejores pozos son de esa formación y queda mucho por desarrollar. El potencial es enorme", indicó el directo, quien apuntó como principal frente negativo principalmente a la Inflación.

"La raíz de todo es la inflación porque genera inestabilidad en la industria, sobre todo si se compara con otros campos del mundo que son mucho mas estables y de previsibilidad más larga. Pero a nivel local, en definitiva la principal limitante o generadora de imprevisibilidad es la inflación. Y todos sentimos sus efectos: Gobierno, empresas de servicios y operadora. A raíz de este problema macroeconómico se toman y que impactan en la industria como la demanda de energía, de petróleo, de gas. Es todo una cadena”, señalo el Area Manager de Expro.

Expro está en 50 países del mundo, entre ellos Libia, Irak e India. "Si se compara la situación respecto de esos lugares que tienen otros conflictos graves, Argentina está muy bien. Hay frustraciones acá pero de ninguna manera para cerrar el negocio. Lo que hemos hecho en los últimos 4 años es diversificar", explicó Rodríguez. En tanto Balaguer agregó: "esa visión implica que Expro no espera, tenemos el equipo y eso nos genera los contratos, una visión diferente a otra compañías. Siempre estamos trayendo equipos pensando en crecer".

Antes de Vaca Muerta y los trabajos en Chihuido de la Sierra Negra, Expro pisaba fuerte en la cuenca del Golfo San Jorge en yacimientos cercanos a Comodoro Rivadavia y Las Heras. "El magnetismo de Vaca Muerta es muy importante, pero hay mucho para hacer en otros lados. De hecho, hace poco nos llegó una herramienta para EOR (recuperación terciaria) en Comodoro, lo que es una muestra de estrategia en mediano y largo plazo", apuntó Rodríguez.

