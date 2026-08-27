Vaca Muerta: Phoenix incorporó bombeo mecánico con inteligencia artificial para acelerar la producción de pozos

Phoenix llevó la inteligencia artificial al bombeo de pozos en Vaca Muerta

La producción de petróleo en Vaca Muerta sumó una nueva apuesta tecnológica. Phoenix Global Resources incorporó unidades lineales de bombeo mecánico con inteligencia artificial (IA) , con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de los pozos y optimizar su rendimiento durante la operación.

Se trata de un sistema diseñado específicamente para las condiciones de la cuenca neuquina que modifica la lógica de instalación del bombeo superficial. Según explicaron desde la empresa, las unidades pueden montarse en pocas horas, sin construir bases de hormigón, sin modificar la cabeza del pozo y sin intervenir la instalación existente.

La iniciativa, desarrollada junto a la firma argentina Neolift, apunta a reducir tiempos de ejecución, disminuir la ocupación en superficie y mejorar la eficiencia operativa en desarrollos shale, donde las locaciones concentran cada vez más pozos y el espacio disponible es un factor crítico.

Cómo funciona el nuevo sistema de bombeo con IA en Vaca Muerta

La principal diferencia respecto de los sistemas tradicionales es la incorporación de inteligencia artificial para administrar el bombeo de cada pozo.

El sistema analiza variables como la geometría de la perforación, su desviación y el comportamiento de la producción para ajustar automáticamente las condiciones de operación en tiempo real.

Desde Phoenix indicaron que la combinación del movimiento lineal con algoritmos de IA permite superar las limitaciones de los equipos convencionales y extender la innovación aplicada durante la perforación hacia la etapa de producción.

Vaca Muerta suma una nueva tecnología con IA para optimizar la producción de petróleo

"Incorporamos una nueva generación de unidades lineales de bombeo mecánico con inteligencia artificial, diseñadas específicamente para la Cuenca Neuquina", señaló la compañía a través de su cuenta de LinkedIn.

Menor ocupación del suelo y una instalación más rápida

Además del componente tecnológico, las empresas destacaron que el diseño compacto del equipo responde a la creciente densidad de las plataformas de múltiples pozos que caracterizan al desarrollo de Vaca Muerta.

Al prescindir de cimientos de hormigón, maquinaria pesada y parte de las tareas de campo asociadas a las instalaciones convencionales, el sistema reduce la superficie ocupada y disminuye actividades consideradas de mayor riesgo operativo.

"Las condiciones de bombeo pueden ajustarse en tiempo real. Esto permite una estrategia operativa más dinámica, capaz de responder a medida que evoluciona la producción", señalaron desde Neolift.

La compañía tecnológica aseguró que la propuesta busca trasladar a la etapa de producción el mismo tipo de transformación que la innovación tecnológica ya generó en la construcción de pozos no convencionales, combinando una instalación más rápida, menor huella superficial y optimización específica para cada pozo.

Phoenix apuesta a la IA para acelerar la producción de pozos en Vaca Muerta.

"Por primera vez en Vaca Muerta, estos sistemas incorporan IA diseñada específicamente para las condiciones operativas de la cuenca", agregó la empresa.