Vaca Muerta: Pampa batió su pico de producción de gas

“A diferencia de años anteriores, este destacado crecimiento se apoya principalmente en la producción de shale gas de Vaca Muerta, cuyo desarrollo comenzó en la campaña 2022-2023”, explicó la petrolera en la presentación de resultados del segundo trimestre de 2023.

El 60% de los 13,5 millones de m3/día producidos provinieron de El Mangrullo y el 25% de Sierra Chata, dos de los principales bloques gasíferos en la Cuenca Neuquina.

El Mangrullo registró una producción de 6,3 millones de m3/día en el segundo trimestre de 2023, un -13% menos que el mismo periodo de 2022, pero +10 más que en os primeros tres meses de este año, debido a la estacionalidad de la demanda gasífera. La desaceleración de ese yacimiento se explica principalmente por la menor demanda.

En cambio, en Sierra Chata, la producción aumentó a 2,2 millones de m3/día (+209% vs. 2T22 y +83% vs. 1T23), gracias a la actividad shale que se está llevando a cabo en el bloque. En las áreas no operadas, Río Neuquén se mantuvo en 1,6 millones de m3/día (+4% vs. 2T22 y +6% vs. 1T23) , mientras que Rincón del Mangrullo continúa con el declive natural a 0,2 millones de m3/día (-33% vs. 2T22 y -8% vs. 1T23).

Más exportación a Chile

En términos operativos, en el 2º trimestre de 2023 la producción global de Pampa alcanzó los 67,3 mil barriles equivalente de petróleo diarios (kboe/día), lo que se tradujo en una suba de +4% vs el segundo trimestre de 2022 y del +17% en comparación al primer trimestre de 202).

La producción de gas se incrementó por el inicio del período invernal, los mayores volúmenes exportados a Chile y la demanda de CAMMESA para la generación térmica. Sin embargo, la demanda residencial fue menor en comparación con las cantidades máximas estipuladas en el Plan Gas.Ar debido a factores climáticos.

La Secretaría de Energía autorizó a Pampa a exportar gas en condición firme a Chile por 0,9 millones de m3/día durante el inverno de julio a septiembre de 2023. Este volumen se ampliará a 1,5 millones de m3/día desde octubre de 2023 hasta abril de 2024.

El precio obtenido por Pampa por el gas en el 2T23 fue de US$4,7/MBTU (+7% vs. 2T22 y +19% vs. 1T23), impulsado principalmente por las exportaciones a Chile, cuyos precios fueron superiores a los domésticos, parcialmente compensado por menores precios en el segmento industrial debido a la menor demanda local.

En el segundo trimestre de este año, el 39% de las entregas de gas de la compañía se destinó al segmento residencial debido a su prioridad en el período invernal bajo el Plan Gas.Ar. El 22% se vendió a CAMMESA como insumo para el despacho de sus centrales térmicas, también bajo el Plan Gas.Ar, 20% abasteció al mercado industrial/spot, 15% fue exportado y el remanente fue insumo a nuestras plantas de petroquímica.

Petróleo

La producción de petróleo de la compañía alcanzó los 5,1 kbbl/día en el 2T 2023, y fue similar al mismo periodo del año pasado, explicado por la mayor producción en Río Neuquén, Gobernador Ayala y Los Blancos (+0,4 kbbl/día vs. 2T22), que fue parcialmente compensada por una caída de 0,3 kbbl/día en El Tordillo. El 67% del volumen vendido fue al mercado local.

Nuestro precio obtenido por el petróleo fue de US$65,1/barril, un 10% menos que el año anterior debido a una reducción en los precios de exportación por la baja de la referencia Brent. Los precios locales se mantuvieron similares, en US$65/barril.

Al cierre del 2T de 2023, sus pozos productivos totalizaron 815 vs. 895 del cierre de 2022. Esta caída se debe a los acuerdos de salida en los bloques de gas Estación Fernández Oro y Anticlinal Campamento, y la reducción en la producción del área petrolífera El Tordillo, por eficiencia en costos.