Vaca Muerta: cuáles son las 10 ofertas que compiten por 8 áreas de GyP

La petrolera provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) concretó la recepción de ofertas correspondientes a la Ronda N° 1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén (PEN) . Diez compañías presentaron propuestas formales para quedarse con ocho de las quince áreas licitadas.

La compulsa técnica y económica atrajo a nombres de peso y a consorcios estratégicos. Phoenix Global Resources , en alianza con el gigante estadounidense Continental Resources , demostró el mayor apetito exploratorio al presentar ofertas en seis de los ocho bloques requeridos. Esta sociedad busca replicar el éxito que ya consolida en otras áreas de la cuenca.

El detalle de las ofertas revela un interés diversificado en distintos clústeres geológicos. Las empresas oferentes se distribuyeron de la siguiente manera:

Corralera Noreste: Phoenix Global Resources-Continental Resources y Geopark Argentina SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources y Geopark Argentina SA. Corralera Noroeste: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Patagonia Energy SA y Geopark Argentina SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Patagonia Energy SA y Geopark Argentina SA. Corralera Sur: Phoenix Global Resources-Continental Resources y Aldyl Argentina SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources y Aldyl Argentina SA. La Tropilla I: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) y Patagonia Resources S.A.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) y Patagonia Resources S.A. Águila Mora Noreste: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA y PCR.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA y PCR. Pampa de las Yeguas II NE: JPM Energía SA e Ingeniería Multipiping SAS.

JPM Energía SA e Ingeniería Multipiping SAS. Chasquivil Sur: Selva María Oil S.A.

Selva María Oil S.A. Santo Domingo II: Bentia Energy S.A., Phoenix Global Resources-Continental Resources y PCR.

Quedaron desiertos los bloques Curamhuele, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, El Corte I, Cerro Partido Este, La Hoya y Totoral Este.

El Roadshow en Houston

La gestación de esta licitación tiene un antecedente internacional. El gobernador Rolando Figueroa presentó oficialmente la Ronda N° 1/2026 meses atrás en Houston. Hoy, la apertura de sobres materializa aquellas rondas de negocios.

El presidente de GyP, Guillermo Savasta, destacó: “Esta iniciativa se encuentra plenamente alineada con la estrategia del Gobierno de la Provincia de poner en valor nuestros recursos hidrocarburíferos y transformarlos en nuevas oportunidades de desarrollo para Neuquén. GyP tendrá un rol activo como socio en el desarrollo de los bloques, articulando con empresas e inversores y generando las condiciones para la concreción de nuevos proyectos en la provincia”.

Savasta agradeció “a todas las empresas que manifestaron su interés y participaron de esta iniciativa, a los equipos técnicos que vienen llevando adelante el proceso y, especialmente, a las compañías que confían en la Provincia del Neuquén y en GyP para asociarse, invertir y desarrollar nuestros recursos”.

GyP retiene un rol como dueño de los derechos exploratorios, pero asume un esquema donde el privado asume el riesgo geológico e inversor en las etapas iniciales. Si el bloque entra en desarrollo masivo, la empresa estatal asegura un porcentaje de participación ("carry"), un modelo que demostró resiliencia a lo largo de la última década.

Qué sigue: calificación técnica y apertura económica

El reloj administrativo ya corre para las operadoras. Durante los próximos días, los equipos técnicos de GyP evaluarán la documentación contenida en el "Sobre A". Esta etapa resulta clave, ya que califica los antecedentes técnicos, financieros y legales de las compañías. Neuquén necesita garantías de solvencia para evitar áreas ociosas.

Una vez superado este filtro técnico, el directorio procederá a la apertura de los "Sobres B". Allí reside el núcleo del negocio: las propuestas económicas, los compromisos de perforación y los planes de trabajo e inversión (PTI).

El nivel de competencia en bloques como La Tropilla I (cuatro oferentes) o Santo Domingo II (tres oferentes) anticipa una puja económica interesante para las arcas provinciales.