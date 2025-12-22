Innovación en Vaca Muerta: Andreani lleva el ADN del e-commerce al sector petrolero

La logística en la industria del oil & gas y la minería evoluciona hacia una gestión estratégica basada en datos e infraestructura eficiente. Andreani, con su experiencia en e-commerce, irrumpe en este sector al digitalizar procesos, invertir en plantas en Neuquén y proponer una última milla ultrarrápida.

En diálogo con +e , Gonzalo Cicilio, Gerente de Energía & Minería de la compañía, detalla esta transformación: “Si la industria busca el ahorro en logística atendiendo solo al precio del kilómetro del camión, está haciendo una lectura errónea” .

A continuación, la entrevista completa:

¿Cómo fue el proceso de adaptar el "ADN digital" de Andreani —forjado en el e-commerce y el retail— al entorno petrolero?

No fue un proceso complejo, ya que nuestra compañía tiene la gimnasia de desarrollar nuevos segmentos de negocio constantemente. En nuestros 80 años de historia, pasamos de transportar diarios y revistas a liderar la logística farmacéutica. Ese ADN nos impulsa a desarrollar un nuevo vertical cada tres o cuatro años. Hace un tiempo decidimos aplicar esa lógica a la energía y la minería. El desafío real no fue el modelo, sino el conocimiento del territorio y las habilitaciones específicas para operar en zonas alejadas. Invertimos en infraestructura y replanteamos procesos para traer las mejores prácticas del e-commerce al universo del oil & gas.

En la industria suele confundirse el transporte con la logística. Ustedes definen su valor agregado como un "flujo de información de activos". ¿De qué manera esa trazabilidad de datos impacta hoy en la reducción del costo por barril (lifting cost)?

Ese es el punto central. La digitalización genera eficiencia. En el e-commerce, el nivel de trazabilidad es altísimo y eso es lo que estamos trayendo aquí. Cuando logramos aplicar esa tecnología a los materiales de la industria, el ahorro impacta directamente en la gestión de inventarios. La clave es entender que el transporte es solo un camión yendo de un punto a otro, mientras que un operador logístico administra flujos y aporta sistemas. Si la industria intenta buscar el ahorro solo mirando el precio del kilómetro, está haciendo una lectura errónea.

image Gonzalo Cicilio, Gerente de Energía y Minería de Andreani, detalla el plan de la compañía para integrar tecnología de última milla y trazabilidad digital en el corazón de Vaca Muerta.

La promesa de "disponibilizar materiales en el pozo en 4 o 5 horas" es muy ambiciosa dada la geografía de la Patagonia. ¿Qué tipo de infraestructura han desplegado para cumplirlo?

Trabajamos sobre dos ejes. Primero, un equipo de 500 personas en Sistemas que permite la trazabilidad de activos en tiempo real. El segundo punto es la centralización: ofrecemos un servicio de punta a punta donde traemos mercadería del exterior, la almacenamos y la entregamos directo en el pozo, eliminando eslabones innecesarios y garantizando velocidad.

Sobre el proyecto de llevar el "e-commerce al yacimiento": ¿Cómo logran que la compra de insumos sea ágil sin perder el control de auditoría de las corporaciones?

Invertimos en un marketplace B2B para materiales no estratégicos. Detectamos que en las grandes empresas, Compras genera el 80% de las órdenes para cubrir apenas el 20% de su gasto, una ineficiencia enorme. Al trasladar el modelo e-commerce al yacimiento, simplificamos la vida del usuario con una plataforma ágil, mientras Andreani garantiza la entrega o el pickup en el sitio, manteniendo todo el control administrativo necesario.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 17.00.47 Con una nueva planta en Neuquén y un equipo de 500 especialistas en sistemas, Andreani busca reducir el lifting cost de las operadoras mediante la centralización de servicios y stock en tiempo real.

Andreani se presenta como un facilitador para las PyMEs. ¿Cómo su plataforma actúa como un puente para que puedan competir en las cuencas?

El marketplace permite que las PyMEs ingresen a la cadena de valor de forma directa. Actuamos como un puente tecnológico y logístico que les permite competir en igualdad de condiciones, resolviendo la barrera de la distribución y permitiéndoles llegar a las operadoras con la misma eficiencia que una gran compañía de servicios.

¿Cómo cierran 2025 en relación con el nicho petrolero y minero?

Fue un gran año, con nuevos clientes y un salto de calidad en resultados. Somos muy optimistas: estamos por mudarnos a nuestra nueva planta en Neuquén para potenciar los servicios de última milla y almacenamiento. Lo que viene para la energía y la minería en Argentina será transformador.