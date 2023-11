Transición energética, con foco en la generación distribuida

“Estamos saliendo de un modelo de generación concentrada donde teníamos grandes generadoras de energía en base a hidrocarburos con miles y miles de redes de transporte, acá tenemos más de 15.000 kilómetros de redes de alta tensión. Hasta ahora no teníamos ninguna otra opción y esto se está transformando, ya no es el futuro, sino que es una realidad incipiente”, dijo el consultor Martin Dapelo , miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) . Así comenzó su disertación en el marco del webinar " La Transición a Cero Emisiones en Argentina ", organizado por Periodistas por el Planeta, Claves 21, Banco de Bosques y Earth Journalism Network.

Dapelo no dudó al decir que el modelo “está cambiando por completo porque nos da la posibilidad de ser usuarios activos, dejar de ser pasivos y solo apretar una tecla para consumir energía. Ahora podemos gestionar la energía, medirla, generarla y con la movilidad eléctrica, incluso se podrá abastecer una vivienda cuando haya cortes de luz”.

Aerogenerador Trabajador operario energía renovable eólica transición energética.jpg CADER elaboró una serie de propuestas para impulsar el desarrollo de las energías renovables.

La “D” de la transición

“Cuando se habla de transición, tenemos que hablar de la descentralización, la digitalización, la democratización, la diversificación y la descarbonización. Todo eso lo vamos a ir viendo en el proceso de transición”, comentó Dapelo, quien es consultor especialista en eficiencia energética y energías renovables, financiamiento climático y proyectos de desarrollo sostenible.

En este punto, Dapelo puso el foco de atención en la demanda. “Si no hacemos eficiencia no sirve la generación de energías renovables porque sigue creciendo a records el consumo. Crece la generación y crece el consumo a niveles nunca vistos. Así no estamos bajando las emisiones, necesitamos que la curva de demanda se amesete”, subrayó.

“Desde hace 50 años se viene hablando del impacto del cambio climático, desde la Cumbre de Estocolmo, y año tras año venimos rompiendo récords de emisiones. Los compromisos internacionales asumidos no son suficientes para quedar abajo de los 2 grados. El rol fundamental es del sector privado y la sociedad civil”, aseguró.

Dapelo fue categórico al decir que “los compromisos de los Estados llegaron hasta acá y no pueden achicar más esa brecha y entonces, la pregunta es: ¿Cómo hacemos para aumentar la participación de mitigación y compensación para lograr los objetivos?”.

Paso aletargado

“En Argentina las renovables vienen creciendo lento y estamos en 14%, pero tenemos buenos recursos en irradiación solar y vientos, aprovechamientos hidroeléctricos y biomasa, introdujo el especialista.

Ante una audiencia, Dapelo aprovechó para enumerar los atributos de las renovables y dijo que “el recurso no está en un solo lugar, como pasa con los hidrocarburos. En cada centímetro de la superficie del planeta tenemos recursos renovables, en mayor o menor medida. Hasta tenemos paneles solares en el techo de la Base Marambio; Buenos Aires tiene el doble de recurso solar que Alemania, pero este país europeo tiene 60 GW instalados y nosotros entre todas tenemos 5,5. El potencial es enorme”.

“Sin irnos tan lejos como Alemania, en Brasil hay más de 2 millones de usuarios generadores y 24 GW de potencia instalada en generación distribuida. La economía de Brasil tiene mil veces más usuarios generadores que nosotros, la diferencia no se explica en que la economía brasileña es 5 veces más grande, hay que trabajar mucho en el rol de Argentina en la transición”, concluyó.