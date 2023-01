"No se puede hacer diferencia sobre la vida de los trabajadores"

La labor de las partes ha permitido avanzar con los acuerdos, pero Marcelo Rucci sostuvo que, antes de firmar, desea ver los convenios para saber los alcances que tienen. “Estamos sorprendidos por los avances porque esto fue de mucho interés. Nuestro Departamento de Seguridad, el Gobierno provincial y las productoras han hecho un trabajo muy importante, pero necesito ver el alcance del acuerdo qué vamos a firmar”, subrayó.

La firma del documento no tiene fecha y el dirigente gremial manifestó que es necesario que los abogados del sindicato lo lean. “Quiero verlo y analizarlo con nuestra gente de Seguridad y con nuestros abogados. Quiero tener la letra de lo que se viene y de qué manera se va a implementar. Si hay que hacer alguna corrección o algo que sirva para sumar, lo vamos a plantear”, aseguró.

“Me parece interesante que se haya trabajado todo este tiempo para poder empezar a organizarnos bien para la actividad. No puede ser que hayamos tenido los accidentes que tuvimos”, destacó.

Rucci también cuestionó que hay seis operadoras que todavía no se sumaron a los convenios establecidos por la comisión mixta. “Sabemos que no se han sumado todas las empresas. La vida de los trabajadores es importante en cualquier yacimiento. Me parece que es una cuestión de responsabilidad hacía su gente, que son los que trabajan en los yacimientos. Es necesario que todas tengan la posibilidad de salvar la vida de los trabajadores”, aseveró.

“Quiero creer que no ha habido buena comunicación porque es necesario que se tome conciencia que deben estar todas. Me parece que es un esfuerzo que tienen que hacer todas las productoras para tener un medio de evacuación rápida para que ni bien suceda algo, tengamos una oportunidad más para los compañeros que sufrieron un accidente”, agregó.

Para el dirigente gremial, las compañías terminarán siendo parte de los acuerdos porque “sino estaríamos hablando de empresas que no tienen responsabilidad con todos los trabajadores”.

Trabajador-petrolero.jpg

Condiciones

El titular del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa advirtió que no se permitirá que se haga una diferencia entre los trabajadores. “Acá tienen que estar todas las empresas adentro con la responsabilidad que tienen que tener con la vida de sus trabajadores y, justamente, eso tiene un tiempo de postergación porque queremos que cuando llegue el momento de firmar estén todas las empresas”, afirmó.

“No creo que haya problemas. No creo que no haya una sola empresa que quiera salvar la vida de un trabajador, estando en lugares tan apartados. Las rutas están saturadas, cualquier traslado hacia Neuquén lleva mucho tiempo por vía terrestre. Yo creo que esto tiene que andar”, añadió.

Las empresas de servicio y las pymes regionales también serán parte del acuerdo por lo que Rucci adelantó que si hay alguna compañía que no está dentro del convenio, tendrá que hacerlo de manera individual. “Sino lo hacen mostraría un marcado desinterés por la vida de su gente. No me han dicho ninguna que no. Sino que todavía no han conversado. No podemos permitir que sea para convencional sí y para no convencional no. O al revés. Tiene que ser para todos. La vida de los trabajadores vale de la misma manera en cualquier lado de la provincia. No vamos a permitir que sea de manera parcial”, advirtió.