"Somos todos conscientes que las tarifas están atrasadas"

“Se va a descontar sobre el monto total, no solamente potencia contratada sino sobre el consumo de energía. Entonces, en ese caso nosotros le calculamos que será un descuento de alrededor del 20%”, dijo Daniel González , presidente de ACIPAN (Asociación del Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén), en una charla en la que repasó desde los aumentos tarifarios del gobierno anterior hasta la “falta de federalismo” del país .

¿Qué nos podés contar de este acuerdo?

Todo esto surgió cuando a todos los que teníamos potencia contratada, a todas las pymes nos habían aumentado en una forma bastante desmesurada la tarifa, esto fue en julio de 2021. Durante un año y medio estuvimos gestionando, tuvimos con muchas reuniones y al final se logró que se haga un convenio por el cual se reconoce que ese aumento fue bastante injusto y a cambio se nos ofreció, y nosotros nos pareció razonable, que todo esto estuviera atado a que uno también trabajara sobre la eficiencia energética.

Es algo que venimos haciendo todos porque la realidad es que creo que no solamente es un compromiso moral, sino que también es un tema económico.

Y también está en línea con los acuerdos internacionales que hay con el ambiente en lo que hacen la racionalización del uso de la energía y también el cuidado del ambiente. Así que se llegó a ese acuerdo y va a significar un descuento bastante importante para lo que tienen potencia contratada.

¿De cuánto va a ser ese descuento?

Más o menos por el monto que hay en juego, va a corresponder 2.500 pesos por kilovatio contratado. La mayoría andan entre los 20, 30, 40 kilovatios contratado, en uno de 20 kilovatios, por ejemplo, van a ser 50.000 pesos.

Es muy importante porque esto se va a descontar sobre el monto total, no solamente potencia contratada sino sobre el consumo de energía. Entonces, en ese caso nosotros le calculamos que será un descuento de alrededor del 20%.

En un escenario en el que va a seguir aumentando la energía…

Somos todos conscientes que acá están las tarifas atrasadas, atrasadisimas otra vez.

Sabemos que hay un subsidio del Estado enorme, así que esto es una gota en el océano, pero la realidad es que el día que se sinceren las tarifas va a ser muy complicado, como pasó en la época de (Mauricio) Macri. Hoy seamos todos sinceros que esta tarifa no es la normal.

También es verdad otra cosa y yo no me canso de decir que solamente el federalismo aparece en la declaración de principio de la Constitución porque lo que es en todos los aspectos demuestra que no lo es.

Nosotros, como principales generadores de energía de todos los tipos, inclusive de las hidroeléctricas, no puede ser que estemos pagando tarifas más altas que en otras partes del país.

Hace unos días se anunció también la puesta en marcha de una línea de créditos para industrializar la cadena del petróleo, ¿qué opinión tenés?

Sí, yo estuve cuando se anunció el Plan CREAR, que son créditos a tasas reducidas para justamente las pymes que trabajan Vaca Muerta, como dándole como una prioridad a todo lo que es la actividad hidrocarburífera de las pymes.

Todavía tengo que ver bien todas las distintas líneas que hay, pero anuncian unas cuantas líneas. Así que eso puede ayudar en algo a las pymes.

Hoy la oferta crediticia es nula, ¿no?

Y hay oferta crediticia, pero a valores prohibitivos.

¿Y la cadena de pago cómo está?

Y complicada también. Fundamentalmente, más que todo atrasada. En todo lo que es en las pymes que trabajan la cadena hidrocarburífera, plazos de pago de 70, 90 días es lo más común y vos te das una idea que con la inflación de la magnitud que tenemos, la depreciación del valor del dinero en esos 90 días es tremenda.

Por eso todo sale más caro también, ¿no?

Sí, sí. Es realmente muy, muy, muy complicado. Eso es algo que esperemos que se pueda conversar. Así que esperemos que eso se pueda modificar. A pesar de que vienen desde hace mucho tiempo de unos plazos de pago tremendos que quizá antes no hacían tanto impacto con una inflación menor. Pero con estos niveles de inflación es insoportable realmente esos plazos de pago.