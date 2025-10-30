Tettamanti defendió los cambios a la Ley de Renovables: "El objetivo es que la energía sea más barata para todos"

Con apoyo del sector privado, avanza en el Congreso la propuesta para extender beneficios a las renovables

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti , expuso este jueves ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados sobre la propuesta oficial para modificar y extender la Ley 27.191 de Energías Renovables . La funcionaria aseguró que la norma, sancionada en 2015, permitió transformar la matriz energética del país, pero sostuvo que el contexto actual exige actualizar los incentivos y apuntar a mayor previsibilidad para atraer inversiones.

“Gracias a ese régimen, hoy más del 17% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables, y estamos proyectando llegar al 20% en 2026”, afirmó durante su intervención. Según explicó, los costos de las tecnologías bajaron en la última década y ya no se requieren los mismos mecanismos de promoción: “La propuesta de modificación busca actualizar el marco normativo para adecuarlo al nuevo escenario tecnológico y económico".

12c45fe3-a745-431c-b74c-064b577c6f70 Tettamanti expuso en la Comisión de Industria de la Cámara Baja.

El debate legislativo se centra en un proyecto presentado por la diputada oficialista Lorena Villaverde, presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles, junto al diputado Martín Maquieyra, vicepresidente primero de la misma comisión. La iniciativa propone extender los incentivos fiscales del sector de las renovables hasta el 31 de diciembre de 2045, reduciendo la participación del Estado en la comercialización.

4557-D-2025

Cambios a la Ley de Energía Renovable

Tettamanti subrayó que el corazón de la reforma es garantizar un horizonte estable para quienes apuestan al sector. “La propuesta extiende por 20 años la seguridad fiscal para los proyectos actuales y futuros”, detalló, y expresó: "Esto significa no crear nuevos impuestos ni gravámenes, ni a nivel nacional, provincial o municipal".

La funcionaria sostuvo que el nuevo esquema permitirá competencia en igualdad de condiciones: “Hoy las renovables ya pueden competir con cualquier otra fuente de energía. La libre elección de proveedores permitirá a las empresas optar según precio, criterios ambientales o corporativos”. En ese marco, insistió en que el mejor incentivo a la inversión es “reducir riesgos con reglas claras y baja carga impositiva”.

Según Tettamanti, el debate sobre las renovables debe estar centrado en el beneficio para los usuarios: “El objetivo final es que la energía en Argentina sea más barata y accesible para todos los consumidores”, sostuvo.

Financiamiento privado en la red eléctrica

La titular de la cartera energética también advirtió que el sistema de transmisión está al límite en los grandes centros urbanos. “En CABA y en el Gran Buenos Aires estamos casi en el límite de la capacidad y hay líneas que pueden destrabar cuellos de botella”, señaló.

"Ya hemos definido las obras más relevantes para ampliar la capacidad eléctrica", agregó durante su exposición en la Cámara baja.

En este punto, anunció que el Gobierno prepara una licitación para ampliar la red, pero dejando el financiamiento en manos privadas: “Va a haber una licitación que llevará adelante el Estado nacional, pero la inversión la va a hacer el sector privado. Estamos apostando al financiamiento privado y trabajando también con organismos internacionales. No queremos comprometer los fondos públicos”.

El monto estimado para esas obras ronda los USD 1.000 millones, aunque el número final surgirá de la competencia entre empresas. Para finalizar, Tettamanti hizo hincapié en la importancia de la estabilidad regulatoria: “Es fundamental que los inversores sepan que podrán repagar esa inversión, que es de muy largo plazo, y que no va a haber cambios en las reglas del juego”.

El pedido del sector de las renovables

En agosto, la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) destacó la importancia de extender la Ley 27.191 por 20 años. A través de un comunicado, la entidad consideró que la medida "aporta previsibilidad y confianza al sector" y que la prórroga del marco legal "permitirá consolidar inversiones, atraer financiamiento y seguir potenciando la transición energética en Argentina".

Energía solar fotolvoltaica paneles San juan Renovables.jpg Tettamanti pidió “reglas claras” para sostener el crecimiento de las renovables

Según la Cámara, la iniciativa establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables no estén alcanzados por tributos específicos, cánones o regalías en ninguna jurisdicción del país, logrando "reglas claras y estables" para la inversión energética.

“La industria renovable no necesita subsidios ni beneficios fiscales adicionales. Lo que requiere es previsibilidad y un marco jurídico confiable para seguir invirtiendo con financiamiento de largo plazo. La estabilidad es, en sí misma, la mejor política de fomento”, señaló Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la CEA.

Desde la entidad indicaron que el sector de las energías renovables es "intensivo en capital y demanda horizontes de planificación de entre 15 y 20 años". Y agregaron: "Por eso, la continuidad de la Ley 27.191 constituye un instrumento clave para atraer capital nacional e internacional, consolidar los avances logrados en la última década y contribuir a una matriz energética más diversificada y competitiva".

“La prórroga de la Ley 27.191 representa una oportunidad para profundizar este camino, garantizando que las energías renovables continúen siendo un motor de desarrollo económico, social y ambiental para la Argentina”, concluyó Ruiz Moreno.