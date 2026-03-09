Parque eólico Cerro Policía: se realizará la audiencia pública del proyecto de 300 MW

Río Negro convocó a la comunidad a participar de la Audiencia Pública del Proyecto Parque Eólico Cerro Policía 300 MW.

El próximo 19 de marzo se realizará una audiencia pública clave para el futuro del proyecto parque eólico Cerro Policía , una iniciativa que prevé incorporar 300 megavatios (MW) de energía renovable al sistema eléctrico nacional. El encuentro forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que lleva adelante el gobierno de Río Negro y abrirá una instancia formal para que vecinos, instituciones y actores locales presenten opiniones y observaciones.

La audiencia se llevará a cabo en la Escuela N°193 “José Sabino Rojas”, en la localidad rionegrina de Cerro Policía, y estará coordinada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial.

1771951479_dc8036872cbc9bdda725 El parque eólico Cerro Policía entra en etapa clave con la audiencia pública. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

Según explicaron desde el gobierno rionegrino, el objetivo de esta instancia es poner a disposición de la ciudadanía toda la información técnica y ambiental del proyecto antes de que la autoridad competente adopte una decisión final.

El parque eólico se proyecta en la Meseta de Rentería, dentro del departamento El Cuy, en un predio estimado de 5.070 hectáreas. La iniciativa busca aprovechar el potencial eólico de la región para generar electricidad a partir del viento, sumar nueva capacidad renovable al sistema y contribuir a la diversificación de la matriz energética.

Instancia de participación ciudadana

En la previa de la audiencia, el gobierno provincial realizó encuentros informativos en la zona para acercar detalles del proyecto a la comunidad. En estas reuniones participaron técnicos del Ejecutivo provincial, representantes de Fortescue, la empresa desarrolladora, y autoridades locales.

Uno de esos encuentros se realizó el 23 de febrero en Cerro Policía y convocó a más de 60 vecinos. Durante la jornada se presentaron los principales aspectos técnicos del emprendimiento, el procedimiento de evaluación ambiental y el rol de la audiencia pública como instancia de participación.

1771951501_5f1df0339735ee578692 En febrero se realizaron reuniones informativas por el parque eólico Cerro Policía. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

Desde el gobierno provincial remarcaron que este mecanismo busca garantizar transparencia en la evaluación de proyectos energéticos. “La audiencia pública constituye una herramienta central para garantizar transparencia en la evaluación de los proyectos y para que la comunidad pueda expresar su mirada sobre iniciativas que impactan en el futuro productivo de la provincia”, señalaron fuentes oficiales.

El Ejecutivo también planteó que el desarrollo de iniciativas productivas debe contemplar el consenso social y los impactos ambientales, además de generar beneficios para las comunidades donde se emplazan.

Avances técnicos del proyecto eólico

La empresa desarrolladora, Fortescue, informó que el proyecto alcanzó una serie de hitos técnicos que consolidan su viabilidad y permiten avanzar hacia etapas posteriores del desarrollo. Entre los trabajos realizados se destaca la instalación de cinco mástiles de medición del recurso eólico, ubicados tanto en el predio previsto para el parque como en áreas cercanas. Estos dispositivos permiten recopilar datos continuos sobre velocidad y comportamiento del viento, insumo clave para determinar el potencial de generación del futuro parque.

En paralelo, la compañía completó diversos estudios técnicos vinculados al desarrollo del plan. Entre ellos se incluyen análisis hidrológicos, relevamientos topográficos, evaluaciones de producción energética, estudios de ruido y de parpadeo de sombras, además de la ingeniería conceptual y el estudio eléctrico correspondiente a la primera etapa.

Actualmente, el proyecto avanza en la etapa de ingeniería básica mientras continúan actualizándose los estudios energéticos con los datos más recientes obtenidos en campo.

Evaluación ambiental y próximos pasos

Desde el punto de vista ambiental, el emprendimiento cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tanto para el parque como para su conexión eléctrica. No obstante, esos estudios se encuentran en proceso de actualización para adecuarse a los requerimientos normativos vigentes.

La audiencia pública será uno de los pasos centrales dentro de ese proceso. Las personas interesadas en participar como expositoras o acceder a la documentación técnica pueden inscribirse y consultar el Estudio de Impacto Ambiental a través del sitio web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.