Electromovilidad en debate: un ambicioso plan de triciclos eléctricos que choca con la ley

Triciclos eléctricos de GOU en Posadas: a la espera de la homologación nacional para operar legalmente.

La posible llegada de triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros en Posadas, Misiones, encendió un debate profundo sobre la seguridad vial y la regulación estatal en Argentina. La empresa GOU Argentina impulsa esta iniciativa mediante una aplicación de viajes, pero su puesta en marcha enfrenta un obstáculo insalvable: la falta de homologación nacional.

Sin la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que otorgan organismos nacionales, los municipios carecen de potestad para habilitar estos servicios.

Desde el área de Movilidad Urbana de Posadas aclararon que la decisión no depende de una ordenanza local. Los vehículos requieren una categoría específica de licencia de conducir y seguros obligatorios que solo surgen tras la validación técnica nacional.

Estos triciclos cuentan con motor eléctrico, alcanzan una velocidad máxima de 35 km/h y poseen una autonomía de hasta 120 kilómetros. Según Gonzalo Tracci, emprendedor de Goya (Corrientes), creador de GOU, estas unidades resultan "más seguras que una moto y menos invasivas que un auto".

Sin embargo, el panorama regulatorio se endureció recientemente. El Decreto 44/2026, firmado por el Poder Ejecutivo, excluyó explícitamente a las categorías L1 a L7 (motos, triciclos y microautos) del beneficio de arancel cero para la importación.

Ahora, para acceder a beneficios impositivos, un vehículo debe pesar más de 400 kg (sin baterías), superar los 15 kW de potencia y ofrecer más de 80 km de autonomía. Esta medida orienta el mercado hacia autos de mayores prestaciones, dejando fuera a la micromovilidad eléctrica más económica.

image El buque BYD Changzhou en Zárate: símbolo de la expansión de la electromovilidad china en Argentina.

Contexto de importaciones: el dominio chino

Mientras los triciclos pelean por su lugar, el mercado de autos eléctricos e híbridos convencionales vive una transformación radical. En enero de 2026, desembarcaron más de 5.000 vehículos de la marca BYD en el puerto de Zárate, consolidando la presencia de gigantes asiáticos. Según fuentes del sector, el 85% de los vehículos electrificados que llegan al país provienen de China.

Los precios de referencia de la Guía Oficial de ACARA para estos modelos son:

BYD Dolphin Mini (GL): US$ 22.990.

BYD Yuan Pro (GL): US$ 29.990.

BYD Song Pro DM-i: US$ 34.990.

A pesar de la oferta, el uso del cupo de 50.000 unidades anuales sin arancel del 35% mostró dificultades en 2025. Según datos de la consultora privada SIOMAA, solo se patentó el 17% (8.524 unidades) del cupo disponible ese año debido a retrasos logísticos y de implementación.

El modelo más vendido bajo este régimen fue el BAIC BJ30 híbrido, con 1.961 unidades registradas.

image El Coradir Tito, un referente de la categoría L7 que enfrenta limitaciones técnicas en rutas y autopistas.

Tito, el antecedente

El sector especializado observa con cautela la seguridad de los vehículos livianos. El antecedente del Tito, fabricado por Coradir, muestra las limitaciones de la categoría L7: su circulación se restringe a calles y avenidas, prohibiéndose su uso en rutas o autopistas.

Además, la normativa L6/L7 exime a estos modelos de sistemas de seguridad obligatorios para autos tradicionales, como frenos ABS, airbags o control de estabilidad.

El debate sobre los triciclos eléctricos en Posadas se inscribe así en una tensión mayor entre la necesidad de fomentar la movilidad sustentable y la exigencia de estándares técnicos que garanticen la seguridad del usuario en la vía pública