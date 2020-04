Pymes de Vaca Muerta temen que se corte la cadena de pagos

El tema es complejo y fue uno de los tantos que se abordaron la semana pasada en una videoconferencia entre el gobernador Omar Gutiérrez, todo el gabinete de ministros y representantes de la Federación de de Cámaras del sector Energético de Neuquén (Fecene).

En la industria, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, crece la preocupación en dos frentes: la dilación de pagos por parte de algunas operadoras y empresas de servicios especiales, por trabajos realizados hace algunos meses (antes de la pandemia) y la dificultad para pagar sueldos y cancelar deudas con proveedores.

"Estuvimos reunidos para empezar a abordar los múltiples problemas que tenemos que resolver por sectores. Uno de ellos es la cadena de pagos, sobre todo con algunas empresas de servicios especiales. Hay que buscar medidas para sostener a las empresas porque son las que están dando trabajo”, expresó a +e Edgardo Phielipp, integrante de la Fecene y de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan).

La situación en EDVSA, que pretende suspender a 600 empleados en Neuquén (son 1700 en total en todas las cuencas) y abonar sólo el 15% del salario por 180 días, encendió las luces de alerta en las demás compañías. De acuerdo a lo informado por fuentes del sector a +e, se están generando dificultades para que algunas pymes puedan cobrar a algunas empresas de servicios especiales de Vaca Muerta. En algunos casos les comunicaron que no pueden abonar la facturación hasta nuevo aviso.

Además, el cuadro de situación en las operadoras no sería tan distinto, aunque con una salvedad. En estos días donde no hay personal en los yacimientos, hay operadoras que hay llegado a argumentar que no pueden acceder al “documento de medición”, que es una suerte de certificado emitido por las operadoras y por los cuales se avala el trabajo realizado por las pymes. "Sin un Company Man en los yacimientos esto se hace difícil, se atrasa todo y están buscando alternativas, pero mientras tanto, no pagan", sostienen desde el sector.

El problema central está en YPF ya que es la operadora que concentra la mayor cantidad de contrataciones y si bien la cadena de pagos no está cortada, desde el sector pyme otras fuentes consultadas entienden que estos "artilugios operativos no ayudan a poder cobrar".

El tema no es nuevo para las pymes. Un grueso de ellas está cobrando a 90 días y las facturaciones que se adeudan son de diciembre y enero, por lo que la crisis real podría verse directamente en mayo y junio, cuando se empiecen a abonar los servicios (con una merma importante por la caída en las etapas de fractura en Vaca Muerta) prestado en marzo y abril.

Por ahora, algunas compañías chicas están sobreviviendo con los denominados “contratos On-Call”, no mensualizados y sólo disponibles para servicios de urgencia en este contexto de caída de la actividad y parate sanitario.

Cabe recordar que el sector de las pymes genera una amplia facturación que en buena medida es un motor del movimiento económico en el comercio minorista del territorio neuquino. En septiembre pasado, según los datos oficiales, alrededor de 180 de las 700 pymes que hay en la provincia, facturaron 5.330.432.386 pesos.

En el gobierno neuquino entienden que sostener el empleo y las empresas es prioritario, más allá de que la actividad en los yacimientos aún no se recupere por los 29 equipos de perforación que están en pausa (no sólo por el coronavirus sino por el desplome del precio del crudo que hoy tocó los 32 dólares).

Desde el Centro Pyme Adeneu indicaron que ya están trabajando por sectores y que la ayuda a tasa baja por créditos que ofreció el Banco Provincia de Neuquén (BPN) ya tienen más de 2300 interesados. No obstante, se están analizando más medidas desde lo impositivo.