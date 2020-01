CEIPA tiene su temario para llevar a la mesa de diálogo petrolera

"El principal problema es que a partir de las PASO la actividad bajó mucho. Al bajar tanto el trabajo, tenemos mano de obra de más, tenemos más gente de la que necesitamos. Hemos sido solidarios con los sindicatos para no despedir gente, pero ya llevamos casi seis meses de crisis y no nos están atendiendo este tema", expresó Oscar Erretegui, secretario de CEIPA, en una entrevista con +e.

Uno de los problemas que empezó a crecer en el sector pyme es la paquetización de servicios, donde las empresas regionales corren desventaja en las licitaciones que arman las operadoras. "Viene una empresa más grande que cotiza más barato cuando la firma regional ya viene hace décadas sumando conocimiento y formando gente. Esas empresas cuando viene la crisis se van, se llevan sus ganancias y dejan a a gente en la calle. Algo que nosotros no hacemos porque estamos acá", añadió.

"Lo primero que pedimos es la igualdad de condiciones en las licitaciones, que no pidan 40 cosas juntas", remarcó el referente de CEIPA. El caso presente en la última semana es el de Petrogas, una compañía de Cutral Co que se formó después de la privatización de YPF. Perdió una licitación frente a AESA, empresa subsidiaria de la propia operadora que le ofrece un pack de servicios y un presupuesto menor debido a su espalda financiera. Petrogas apeló y el gremio acompaña, por lo que es un tema en evaluación.

Erretegui manifestó que los reclamos de las pymes tienen que llegar a las mesas de diálogo que reúnen a los frentes empresarios y gremiales. En ese sentido, consideró que "un blindaje" para las pymes sería participar en licitaciones en igualdad de condiciones y en la evaluación por la que pasan para seguir siendo proveedores.

"Estamos teniendo atrasos de los pagos que antes iban de 30 a 60 días y ahora pueden superar los 120. A esto, se están atrasando las actualizaciones tarifarias que tienen dos variables como son los aumentos salariales y la inflación. Esos ajustes tardan un montón en reconocértelos. El mes que viene tenemos que pagar el 9% de ajuste salarial y a esto hay que agregar que el 4,2% de octubre todavía no lo reconocieron", detalló.

"Son cosas que sumadas hacen que financieramente estemos súper ahogados. No hemos despedido gente y no queremos porque no sabemos qué va a pasar, quizás reactive el trabajo y vamos a necesitar gente", apuntó. "Ha habido acuerdos de retiros, pero buena parte del empleo lo sostenemos las pymes. A contraposición, los telegramas de despido los mandaron las grandes empresas", indicó Erretegui, empresario de la empresa Geocontrol.

