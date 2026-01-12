¿Qué profesiones dominarán el mercado laboral 2026? Análisis de Patricia Jebsen

La oferta y demanda de recursos humanos capacitados es un tema presente en las primeras portadas, no solo vinculado a Vaca Muerta (donde puede estar exacerbado por el auge de la cuenca). En este punto, la pregunta es: ¿Cuáles serán los profesionales más demandados en 2026 ?

Esta cuestión es el disparador para la influencer Patricia Jebsen , una figura que supo integrar los equipos de gigantes como Novartis, Siemens, Mercado Libre, Falabella, Pedidos Ya y Clarín. Hoy, consolidada como una referente del mundo laboral y corporativo, Jebsen analiza el pulso de un mercado en constante transformación.

“Todo lo que tenga que ver con Inteligencia Artificial (IA), datos, información, las ingenierías, economía, finanzas y actuarios... Todas las carreras tienen demanda, pero estas son las que lideran las búsquedas”, respondió quien ocupó puestos de liderazgo en Rappi y Cencosud, pero que hoy se define con humor como “la mami corpo de TikTok”, donde cosecha casi 420.000 seguidores.

El mito de la edad y la zona de confort

Para Jebsen, la idea de que es tarde para reinventarse es, simplemente, un mito. “Eso no existe”, afirma categórica, recordando que realizó su último posgrado a los 50 años. Su visión es clara: estudiar y cambiar solo tiene sentido si nace del deseo propio. Sin importar la formación de base, su consejo es unánime: “Siempre recomiendo capacitarse en IA y datos”.

Su paso por corporaciones y startups le otorgó una perspectiva 360°: desde liderar equipos masivos hasta abrir y cerrar operaciones, contratar talento y gestionar despidos. De esa trayectoria surgió un mantra que repite con insistencia: nadie debería permanecer demasiado tiempo en su zona de confort. “Cuando empezamos a ‘achancharnos’, somos menos productivos y peores para nosotros mismos”, sentenció en una entrevista reciente con el diario uruguayo El País.

Jebsen propone un ejercicio de honestidad brutal: “Si hoy volviera a mandar mi currículum, ¿me tomarían?”. Si la respuesta es negativa, el camino no admite excusas: actualizarse para volver a ser empleable, no por la empresa, sino por uno mismo.

Un comienzo viral

Hoy, Jebsen es una autoridad en estrategias laborales en Argentina, pero su fama masiva no llegó por su CV, sino por un accidente digital. Todo comenzó con un video subido por su hija donde explicaba cómo podía viajar una vez al mes tras dejar el mundo corporativo.

La reacción del público fue inmediata y disparatada: algunos usuarios, intrigados por su estilo de vida, llegaron a preguntarle si se dedicaba al narcotráfico o a la política. La aclaración alcanzó millones de reproducciones y reveló una necesidad latente: había una demanda enorme de información genuina sobre empleabilidad.

Desde aquel hito, su comunidad no ha parado de crecer. Actualmente, entre sus diversas plataformas, cerca de un millón de personas siguen sus consejos para navegar el complejo ecosistema laboral actual.

Más allá de la oficina corporativa

La especialista también cuestiona la idealización del mundo corporativo. “No es el único camino”, sostiene. El éxito puede residir en una Pyme, en un emprendimiento propio o en la consultoría independiente. La clave, según ella, radica en hacerse cargo de la elección y recorrerla con compromiso.

El tema de las pymes también apareció en la charla con María de los Ángeles Montiel, directora de Nova RR.HH: "Muchas veces los candidatos ya trabajaron para empresas de cierto renombre y les hacés una oferta para una empresa de servicios de 30, 40, 50 personas, y la rechazan porque no están a la altura de lo que venían haciendo. En definitiva, no son trabajos que les permitan mantener el estándar de vida que tenían".