YPF prepara un salto de producción en Vaca Muerta con 19 perforadores

YPF comenzó una nueva etapa en su estrategia para desarrollar Vaca Muerta . Así lo afirmó su presidente y CEO, Horacio Marín , quien aseguró que la compañía dejará atrás la fase de mejora de eficiencia para ingresar en un ciclo de fuerte expansión de la actividad.

Asimismo, el ejecutivo sostuvo que el incremento de equipos de perforación marcará el inicio de la denominada "era del 3x en producción" , con un crecimiento que también alcanzará al empleo y a las inversiones .

En el marco del evento "Democracia y Desarrollo - El Nuevo Mapa Geopolítico Global y sus Implicancias para la Argentina", Marín explicó que la petrolera ya completó una etapa de optimización operativa y ahora concentrará sus esfuerzos en acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

"Este diciembre vamos a tener 19 equipos de perforación, cuando en diciembre del año anterior tuvimos 12. Empezó ahora lo que diga un YPF, agarrémonos, porque ahora empieza el 3x. Empezamos ahora a aumentar la actividad fuertemente. Y no solamente nosotros, Pan American (Energy) es lo mismo y todas las empresas igual”, aseguró el pope de la empresa de mayoría estatal.

Más equipos para acelerar la producción

El CEO explicó que la compañía consiguió mejorar sustancialmente su productividad durante los últimos dos años sin aumentar la cantidad de equipos de perforación. Ese proceso permitió incrementar la cantidad de pozos perforados utilizando prácticamente el mismo nivel de inversión, una base que ahora habilita una nueva fase de crecimiento de la producción de petróleo y gas.

Marín recordó que YPF pasó de perforar 153 pozos en 2023 a 204 durante 2024 y proyecta alcanzar 253 pozos en 2025, todo ello manteniendo durante ese período una dotación de 12 rigs. A partir de diciembre, con 19 equipos activos, la empresa buscará acelerar el ritmo de desarrollo del shale.

"La diferencia es que de 153 pozos en 2023, con la misma plata hicimos 204 en 2024 y 253 en 2025. Este diciembre vamos a tener 19 equipos de perforación. Ahora se van a empezar a ver año con año muchos más puestos de trabajo, mucha más actividad y un aumento de producción muy grande”, subrayó.

YPF Vaca Muerta perforador shale no convencional equipo (2).jpeg YPF proyectó cuándo se desarrollará plenamente Vaca Muerta.

Cuándo proyecta YPF completar el desarrollo de Vaca Muerta

El presidente de YPF también rechazó la idea de que Vaca Muerta se encuentre apenas en una etapa inicial de desarrollo. Si bien reconoció que existen sectores de mayor complejidad geológica, especialmente hacia la cordillera, afirmó que actualmente el play atraviesa una fase de desarrollo pleno tanto en petróleo como en gas.

Según explicó, la estrategia de la empresa apunta a completar el desarrollo de sus bloques hacia 2031 y alcanzar el plateau de producción. Además, sostuvo que el país continuará disponiendo de gas suficiente para abastecer el mercado interno, nuevos proyectos industriales y futuras exportaciones.

"Estamos en un proceso de desarrollo full de Vaca Muerta. YPF tiene un programa para el 2031 desarrollar totalmente Vaca Muerta y llegar al plateau, tanto de gas como de petróleo. Nos queda todavía gas para data centers, nos queda gas para mercado interno y todavía mucho gas", aseveró.

El ejecutivo remarcó además que el crecimiento de la producción no depende únicamente del potencial geológico, sino también del contexto macroeconómico y de los incentivos para las inversiones. En ese sentido, señaló que la implementación del RIGI y el cambio de condiciones para el sector generaron un escenario más favorable para el ingreso de capitales y el desarrollo de nuevos proyectos.

YPF exportaciones Vaca Muerta Norte crudo shale oil.jpeg YPF iniciará "la era del 3x en producción" con una fuerte aceleración en Vaca Muerta.

El objetivo del millón y medio de barriles

Marín se mostró convencido de que Vaca Muerta alcanzará una producción cercana a 1,5 millones de barriles diarios, una proyección que hoy comienza a ser compartida por consultoras internacionales que anteriormente mantenían estimaciones más conservadoras.

Además, el titular de YPF destacó además el ingreso de nuevos socios internacionales y el avance simultáneo de compañías como Vista, Pluspetrol, Pan American Energy y GeoPark, un escenario que, a su juicio, demuestra que el desarrollo del shale argentino continúa acelerándose.

"Vamos a llegar, yo estoy convencido, al millón y medio de barriles. Cuando empecé a decirlo, Rystad me ponía los gráficos abajo; ahora los pone arriba. Eso significa que Vaca Muerta se está desarrollando correctamente y a altas velocidades", aseveró el ejecutivo.

Horacio Marín presentación OTC 2026 (6) Horacio Marín proyectó un fuerte crecimiento de YPF.

Trabajar en equipo para acelerar el crecimiento

Otro de los ejes planteados por Marín fue la necesidad de profundizar el trabajo colaborativo entre las compañías del sector para construir la infraestructura necesaria que permita sostener el crecimiento de la producción de petróleo y gas.

El ejecutivo sostuvo que el modelo cambió respecto de años anteriores y que hoy las empresas avanzan en proyectos conjuntos para reducir costos y acelerar inversiones, especialmente en obras de transporte como oleoductos y gasoductos, en lugar de esperar que esas iniciativas sean ejecutadas por el Estado.

"Entendimos que había que trabajar colaborativamente. Desarrollar infraestructura entre todos. Entre dos compañías ganamos más haciendo un oleoducto juntos que si lo hago solo. Ese es uno de los grandes cambios que hoy tiene la industria”, afirmó.

Marín consideró que este nuevo escenario combina tres factores: un marco macroeconómico más favorable, la calidad de los recursos de Vaca Muerta y una mayor coordinación entre empresas, provincias, gremios y el Gobierno nacional.