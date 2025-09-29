Vaca Muerta multiplicó las reservas de Argentina en solo diez años

Argentina atraviesa una transformación profunda en el mapa de sus reservas de petróleo y gas, gracias al desarrollo de Vaca Muerta . En la última década, el país incrementó un 29,4% sus reservas comprobadas de crudo y un 64,4% las de gas natural, un crecimiento sostenido casi exclusivamente por la Cuenca Neuquina . El no convencional cambió el eje de gravedad de la producción hidrocarburífera, al desplazar a las cuencas históricas que dominaron el siglo pasado.

En el caso del petróleo, las reservas pasaron de 380.027 Mm³ en 2014 a 491.836 Mm³ en 2024 . La Neuquina fue el motor de ese salto, al multiplicar por más de tres sus volúmenes y concentrar hoy el 65,5% del total nacional , según indica un informe elaborado por el consultor elaborado por Ing. Marcelo Hirschfeldt . El contraste con las cuencas tradicionales es marcado: la Cuyana perdió casi el 90% de sus reservas en el período, la Noroeste retrocedió más de dos tercios y la Austral se redujo a la tercera parte. Incluso la Cuenca del Golfo San Jorge, que en 2014 era la principal del país, sufrió una caída del 36,9% y hoy apenas retiene el 32,7% del total.

El gas natural siguió una dinámica similar, aunque con un protagonismo aún mayor de la Neuquina. Allí las reservas casi se triplicaron, al pasar de 147.909 a 440.417 MMm³ en diez años, lo que equivale al 80,6% de todo el gas del país. En contraste, la Cuenca Austral, segunda en importancia, se redujo de 109.497 a 68.039 MMm³ y quedó con una participación del 12,5%. El Golfo San Jorge y la Noroeste también perdieron más de un tercio y dos tercios de sus reservas, respectivamente, mientras que la Cuyana prácticamente desapareció del mapa gasífero con apenas 112 MMm³.

Rincón de Aranda Pampa Energía Vaca Muerta shale oil petróleo (2).jpg El financiamiento de Vaca Muerta en el centro de la escena.

Los dueños del crudo y del gas

La clave de esta concentración está en los recursos no convencionales. Desde 2017, cuando comenzaron a incorporarse formalmente como reservas comprobadas, el salto fue exponencial. El petróleo shale pasó de 21.101 Mm³ a 293.599 Mm³ en siete años y ya representa casi el 60% del total nacional. En gas, el salto fue aún más contundente: de 112.700 MMm³ a 420.644 MMm³, equivalentes al 77% de las reservas. Y casi todo ese volumen proviene de la misma cuenca: la Neuquina.

Allí se ubican las concesiones que lideran el ranking nacional. En petróleo, destacan Loma Campana con 58.397 Mm³, La Amarga Chica con 35.632 Mm³ y Bajada del Palo Oeste con 33.804 Mm³. En gas, sobresalen Fortín de Piedra con 91.660 MMm³, Aguada Pichana Oeste con 58.209 MMm³ y Rincón del Mangrullo con 55.403 MMm³. Todos estos bloques forman parte del corazón productivo de Vaca Muerta.

El rol del convencional

El reparto entre empresas también refleja el nuevo mapa energético. En petróleo convencional, Pan American Energy es la principal con 111.488 Mm³, más de la mitad del total, gracias a la histórica concesión de Cerro Dragón en el Golfo San Jorge. En el no convencional, el liderazgo corresponde a YPF, con 130.980 Mm³, casi el 45% del shale nacional. En gas, la foto es más diversificada: Total Austral domina el segmento convencional con 65.135 MMm³, mientras que YPF encabeza el no convencional con 119.319 MMm³, seguida de cerca por Tecpetrol con 92.141 MMm³.

Las áreas productivas más relevantes marcan también esta división. En convencionales, Cerro Dragón mantiene el peso histórico en petróleo, con 92.357 Mm³, y Cuenca Marina Austral 1, offshore en Tierra del Fuego, lidera en gas con 45.504 MMm³. En los no convencionales, la supremacía corresponde a los bloques neuquinos, que concentran prácticamente todo el crecimiento de la última década.