Río Negro sostuvo la actividad a lo largo del año y apuesta a repetir el ritmo de inversión en 2026

Phoenix Global Resources no detiene su proyecto de exploración en la lengua rionegrina de Vaca Muerta.

La actividad hidrocarburífera en Río Negro cierra el 2025 con indicadores que permiten proyectar niveles sostenidos de producción. En los últimos dos meses, la Secretaría de Hidrocarburos provincial mantuvo una ronda de reuniones con las empresas concesionarias para verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y delinear el plan de inversiones para el próximo año.

Entre los datos más relevantes, la producción de petróleo mostró una recuperación interanual del 2%, mientras que el gas natural continúa en retroceso.

Durante octubre y noviembre, el organismo provincial avanzó con los encuentros técnicos previstos en los contratos de concesión. Participaron de manera presencial compañías como Phoenix Global Resources, Capex, Petróleos Sudamericanos, JCR, Medanito y Madalena Energy. En el caso del resto de las operadoras, la información se actualizó por canales administrativos y se fijaron nuevas jornadas para los primeros meses del año entrante.

dia del petroleo La producción de petróleo en Río Negro volvió a niveles de 2021 y marca el pulso de 2026

Evolución de la producción

El comportamiento de la producción de crudo mostró señales positivas a lo largo del año. El nivel de actividad presentó un crecimiento interanual del 2%, con registros que superaron en todos los meses a los de 2024. En noviembre de 2025 se alcanzaron los 3.735 metros cúbicos diarios, equivalentes a 23.491 barriles por día, valores similares a los observados en 2021.

En contraposición, la producción de gas natural mantiene una tendencia descendente. El mes pasado se contabilizaron 2.479 miles de metros cúbicos diarios, con una caída interanual del 32%.

Río Negro: nivel de actividad en 2025

De acuerdo con datos oficiales de la provincia, durante este año se perforaron 11 nuevos pozos, de los cuales 7 tuvieron objetivo convencional y 4 correspondieron a desarrollos no convencionales. En paralelo, se ejecutaron 30 trabajos de workover, destinados a sostener la producción de pozos maduros o extender la vida útil de los yacimientos.

Proyecciones para 2026

Para el próximo año, y en función de los compromisos asumidos por las empresas, se prevé un ritmo de trabajo similar: 7 nuevos pozos convencionales, 2 no convencionales y un total de 37 intervenciones de workover.

“El balance con cada empresa confirma que Río Negro cuenta con un horizonte de inversiones sostenidas para 2026. La continuidad en perforaciones y en intervenciones planificadas nos permite proyectar con previsibilidad y seguir fortaleciendo el desarrollo energético de la provincia”, dijo la Secretaria de Hidrocarburos de la provincia, Mariela Moya.

“Las comisiones de enlace son una herramienta central para garantizar que los compromisos asumidos por las operadoras se cumplan, con información transparente y un diálogo permanente”, agregó Moya.

Phoenix y su liderazgo como principal productor provincial

Phoenix Global Resources se posiciona como el principal productor de petróleo de Río Negro. En noviembre, la compañía puso en producción el primer PAD de cuatro pozos no convencionales en el área Confluencia Sur. Los pozos fueron perforados con ramas laterales de 3.000 metros y alcanzaron una profundidad final de 6.350 metros.

Las etapas de estimulación se realizaron mediante técnicas de alta intensidad, basadas en la experiencia acumulada en Vaca Muerta a nivel regional, con un total de 105 etapas de fractura ejecutadas en este primer desarrollo.

Actualmente, Phoenix concentra más del 25% de la producción total de petróleo de la provincia, a partir de su operación en Confluencia Norte y Confluencia Sur, consolidándose como el actor de mayor peso en el esquema productivo rionegrino.

Phoenix Global Resources se convierte en el principal productor de petróleo de Río Negro 1 Phoenix consolida su liderazgo en Río Negro con un nuevo PAD.

El nuevo PAD exploratorio entró en producción a fines de octubre y confirmó la presencia del reservorio Vaca Muerta en el extremo noroeste del bloque Confluencia Sur, con espesores comparables a los obtenidos en Mata Mora Norte y Confluencia Norte.

Al cierre del período de pruebas, la producción del nuevo desarrollo supera los 5.000 barriles diarios de petróleo y, sumada a la de Confluencia Norte, alcanza más de 7.000 bbl/d.

La ejecución de este PAD completa el compromiso asumido por la compañía para la exploración de las áreas, que incluye un total de siete pozos horizontales con ramas laterales de 3.000 metros y la adquisición de 228 km2 de sísmica 3D, con una inversión superior a los 110 millones de dólares.