Río Negro da el primer paso hacia el expediente minero 100% online

El gobierno de Río Negro avanza en la modernización de la gestión minera con la implementación de un sistema online avanzado para la emisión, validación y registro de las guías mineras. Esta plataforma, desarrollada por ALTEC en conjunto con la Secretaría de Minería provincial, reemplaza de manera definitiva los formularios en papel, marcando un hito en la digitalización de los trámites estatales.

El objetivo central de esta iniciativa es triple: modernizar los procesos administrativos, agilizar la actividad productiva y garantizar la transparencia a lo largo de toda la cadena de traslado de minerales en la provincia.

¿El fin de la burocracia?

La plataforma digital fue diseñada con una lógica simple y directa, con el objetivo de eliminar las demoras y los trámites presenciales. Denis Thomas, de Comunicación y Prensa de ALTEC, destacó la profunda transformación que este cambio implica para el sector productivo.

Thomas explicó que el sistema digitaliza el proceso completo de gestión. “El sistema digitaliza la aprobación, el control y el tránsito de las guías mineras”. Anteriormente, este procedimiento se realizaba íntegramente en papel. Ahora, los productores mineros pueden “solicitar la guía, aprobarla, pagarla y seguir todo de forma digital”.

Este cambio representa un beneficio directo para el productor. Para el actor privado, la adopción del sistema digital implica un ahorro considerable en logística y burocracia. Thomas enfatizó que los productores pueden gestionar sus guías en tiempo real desde cualquier lugar, utilizando una computadora o un teléfono celular. La plataforma ofrece una experiencia de usuario ágil, intuitiva y fácil de usar, aspectos que fueron priorizados en el diseño.

Trazabilidad y control

La digitalización no solo beneficia al sector productivo, sino que también fortalece la presencia y capacidad de fiscalización del Estado en un rubro que cada vez tiene más peso en la provincia.

Mientras los productores obtienen eficiencia, los organismos provinciales acceden a información crucial en tiempo real. Esto es fundamental para controlar la trazabilidad de los envíos, validar cada movimiento y consolidar un registro unificado y seguro de minerales en toda la provincia.



Thomas detalló los elementos de control que la nueva herramienta registra: “registra información clave: qué mineral se transporta, qué vehículo y acoplado se utilizan, quién es el chofer y en qué plazos se hace el traslado”. Este proceso de cuatro pasos, aunque parezca simple, contiene todos los datos esenciales para la fiscalización. Afirmó que este nivel de seguimiento hace que el control sea “mucho más exhaustivo y eficiente”. Para el Estado, esta agilización de procesos contribuye directamente a sumar transparencia en la gestión del tránsito de minerales.

Desarrollo e implementación técnica

El desarrollo del software fue un proceso integral que ALTEC gestionó de la mano con la Secretaría de Minería. Thomas describió el flujo de trabajo, que inició con una consultoría exhaustiva. “Todo arranca en una consultoría con la Secretaría de Minería: analizamos el proceso que había que digitalizar, definimos cómo debía resolverse y después iniciamos el desarrollo”.

Una vez definida la solución, el desarrollo del sistema pasa por una fase de prueba y ajuste antes de su implementación final. La puesta en producción del nuevo sistema ocurrió a principios de mes. Los primeros productores comenzaron a utilizar la herramienta en Cipolletti, donde se realizaron talleres prácticos para transportistas y productores. Estos asistentes destacaron la claridad del proceso y la facilidad de uso de las nuevas funcionalidades. Desde su puesta en producción, la recepción de los usuarios fue positiva (grata), y los productores ya lo están utilizando desde hace casi un mes.

Hacia la digitalización del expediente minero

La digitalización de las guías mineras es un componente esencial dentro de un plan más amplio de modernización estatal impulsado por Río Negro. Este avance, que reemplaza trámites antiguos por herramientas modernas, busca ordenar la actividad productiva, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

Este sistema de guías es el primer paso en la digitalización de trámites mineros. Thomas confirmó que el trabajo con la Secretaría de Minería continuará. La Provincia tiene proyectado avanzar hacia una segunda etapa: la digitalización integral de los expedientes mineros. El objetivo final es consolidar una plataforma única para todo el sector que abarque la gestión de permisos, documentación, registros y las presentaciones administrativas.