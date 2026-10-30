Bajo del Choique - La Invernada: la fábrica petrolera de Pluspetrol en Vaca Muerta

En el norte neuquino, cerca de Rincón de los Sauces , Bajo del Choique – La Invernada dejó de ser una promesa. El bloque que Pluspetrol le compró a ExxonMobil produjo en agosto 46.600 barriles diarios con apenas 55 pozos. Así se convirtió en el área de Vaca Muerta que más petróleo saca por pozo, y el plan de la compañía apunta a casi triplicar esa cifra.

Los números surgen del informe mensual de GtoG Energy , elaborado con datos de la Secretaría de Energía . Cada pozo del bloque promedió 847 barriles por día, la productividad media más alta entre las áreas con más de 20 pozos. Para dimensionarlo: Loma Campana, el bloque más productivo y que marcó el inicio de la aventura de Vaca Muerta, necesita 886 pozos para producir 92.400 barriles.

El salto también se ve en la escala. En agosto de 2025 el bloque producía unos 13.000 barriles diarios; doce meses después, más del triple. El gas asociado hizo el mismo recorrido y pasó de 0,8 a 2,5 millones de metros cúbicos por día.

Julián Escuder detalló la hoja de ruta de Bajo del Choique - La Invernada.

Seis de los diez mejores pozos del país

El dato que más sobresale está en el ranking de pozos. De los diez con mayor caudal de petróleo de la Argentina en agosto, seis están en Bajo del Choique. El primero, el BdC-1011, entregó 2.722 barriles diarios, y el más bajo de los seis superó los 2.100.

Entre los diez pozos más productivos del país suman 23.500 barriles por día, el 3,5% de todo el crudo no convencional. Completan la lista un pozo de Vista en Bajada del Palo Este y tres de YPF en Loma Campana, Bandurria Sur y La Angostura Sur I.

En el marco de la AOG Patagonia 2026, Julián Escuder, country manager de Pluspetrol, subrayó que sabían que estaban comprando “el mejor de los mejores activos de Vaca Muerta” y ponderó que hay pozos que producen cerca de 3.000 barriles diarios y que en poco tiempo superan el millón y medio de barriles acumulados.

De 5.600 barriles al despegue

La historia del bloque es más larga que su despegue. Neuquén le otorgó a ExxonMobil la concesión en 2015, por 35 años, y la compañía estadounidense arrancó un piloto al año siguiente. Cuando Pluspetrol tomó el control, a fines de 2024, el área producía unos 5.600 barriles diarios.

Desde entonces, el crecimiento fue escalonado. En 2025 entró en producción el primer PAD operado por Pluspetrol: tres pozos horizontales con ramas laterales de 3.400 metros. El bloque cerró ese año en torno a los 20.000 barriles diarios, y en julio de 2026 ya rozaba el 5% del petróleo del país.

Agosto fue un mes de avance más moderado: el bloque sumó unos 1.200 barriles respecto de julio. A nivel nacional, GtoG atribuyó el crecimiento del mes a la puesta en régimen de los pozos conectados en junio y julio más que a las conexiones nuevas. En agosto, Pluspetrol completó 195 etapas de fractura.

Bajo del Choique es uno de los pilares de Pluspetrol en Vaca Muerta.

Pozos que todavía fluyen solos

Hay otro indicador que ayuda a entender el rendimiento del área. En Vaca Muerta, los pozos horizontales de petróleo pasan a levantamiento artificial después de una mediana de 32 meses de surgencia natural. En Bajo del Choique, menos de la mitad de los 50 pozos analizados por la consultora hizo ese cambio.

Eso significa que buena parte de los pozos sigue produciendo con la presión propia del reservorio, sin bombeo mecánico ni gas lift. Suele ser un rasgo de los desarrollos jóvenes, y se repite en Rincón de Aranda, de Pampa Energía, y en El Trapial Este, de Chevron.

El agua también juega a favor. La relación agua-petróleo del bloque es de 0,56 metros cúbicos por cada metro cúbico de crudo, igual al promedio de Vaca Muerta. En los campos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge, esa proporción supera las 20 a 1.

El plan de U$S 12.400 millones

La siguiente etapa ya tiene marco legal. El Gobierno aprobó la adhesión de Bajo del Choique – La Invernada al RIGI por la Resolución 1808/2026, con una inversión de 12.400 millones de dólares a 25 años. El proyecto lo presentaron Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), socia en el área.

El plan prevé perforar más de 620 pozos horizontales, con tres equipos dedicados y un promedio de 41 pozos por año. También contempla cuatro plantas de procesamiento, oleoductos, gasoductos e instalaciones para tratar y disponer el agua de producción.

El desarrollo tendrá dos fases. La primera se concentrará en el sector sur, con dos plantas y una meta de 50.000 barriles diarios y 6 millones de metros cúbicos de gas. La segunda avanzará hacia el norte para superar los 100.000 barriles diarios y los 12 millones de metros cúbicos.

Bajo del Choique es uno de los arietes del crudo de Vaca Muerta.

El año bisagra

En el corto plazo, la vara está puesta en 2027. Pluspetrol anunció para ese año una inversión récord de 1.950 millones de dólares, concentrada en Bajo del Choique y La Calera. Para Escuder es un punto de quiebre: tres equipos de perforación trabajarán en el bloque petrolero y dos en el gasífero.

Hoy la compañía produce unos 100.000 barriles equivalentes en total, pero 17.000 provienen de El Corcobo, un yacimiento convencional que traspasará a PECOM. El objetivo es alcanzar esa cifra solo con shale de Vaca Muerta, con Bajo del Choique como principal motor del crudo.

Asimismo, Escuder ubicó la meta de 100.000 barriles diarios hacia fines de 2028 o comienzos de 2029. Admitió que conseguir equipos y cuadrillas no es sencillo. Según contó, cada nueva planta demora entre 12 y 14 meses desde la decisión de construirla hasta su puesta en marcha.