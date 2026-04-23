Neuquén exige nuevos reportes de gases de efecto invernadero a la industria

El Gobierno de Neuquén reglamentó el Procedimiento de Reporte de Gases de Efecto Invernadero ( GEI ) para el sector hidrocarburífero , comprendido en la Resolución 258/2025. Lo hizo a través del ministerio de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales y la subsecretaría de Cambio Climático .

La herramienta establece qué información deberán presentar las empresas , bajo qué criterios técnicos deberán hacerlo y en qué condiciones esos datos serán considerados válidos para la toma de decisiones públicas. De esta manera, Neuquén avanza en la construcción de un sistema de reporte más sólido, comparable y verificable.

El subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, presentó el formato de reportes de emisiones para el sector hidrocarburífero de upstream, durante una actividad que contó con la presencia de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, integrantes del IAPG y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

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Cómo es el reporte de emisiones

El procedimiento se enmarca en el Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones del Sector Hidrocarburífero y alcanza, en esta primera etapa, al segmento upstream, que comprende las actividades de exploración, desarrollo, explotación, acondicionamiento y conducción de hidrocarburos hasta el punto de transferencia.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de criterios homogéneos para la cuantificación de emisiones, en un contexto donde históricamente las operadoras utilizaban metodologías dispares, dificultando la comparación y evaluación de los datos, especialmente en lo referido al metano.

En este sentido, el nuevo esquema introduce un sistema progresivo de cinco niveles de reporte que establece mayores exigencias técnicas en función del volumen de producción. De este modo, las empresas de mayor escala deberán avanzar hacia metodologías más precisas, con menor margen de incertidumbre y mayor respaldo empírico.

El procedimiento fija como piso mínimo la desagregación de emisiones por tipo de fuente y, en etapas posteriores, exige la identificación detallada de equipos y procesos, el desarrollo de factores de emisión propios basados en mediciones directas y, en los niveles más avanzados, la validación mediante tecnologías de detección remota a nivel de instalación.

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Puntos a tener en cuenta

Asimismo, se incorpora la verificación obligatoria por terceros, un aspecto clave para garantizar la confiabilidad de la información reportada y fortalecer la capacidad de control del Estado sobre una de las principales actividades económicas de la provincia.

La implementación será progresiva hasta 2030, con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector hidrocarburífero con estándares cada vez más exigentes en materia ambiental.

Con esta medida, Neuquén consolida una etapa de mayor capacidad estatal de monitoreo, control y evaluación, orientada a mejorar la calidad de la información, reducir la incertidumbre en la cuantificación de emisiones y fortalecer la toma de decisiones en materia de política climática.

El procedimiento permitirá, además, avanzar en la construcción de inventarios anuales del sector hidrocarburífero con mayor consistencia técnica, identificar fuentes críticas de emisión y desarrollar estrategias más eficaces de mitigación, en línea con los estándares internacionales de monitoreo, reporte y verificación.