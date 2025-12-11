Las leyes que impulsa la industria de renovables para el año que viene

Renovables: sin acuerdo por la nueva ley, el sector pide estabilidad fiscal y alerta por el verano.

Las turbulencias del año electoral impidieron que la industria de energías renovables lograra el principal cometido que tenía para este año: aprobar una nueva ley que le otorgue una garantía fiscal ante el vencimiento de la 27.191 .

La histórica normativa aprobada en 2015 por unanimidad, dio una serie de beneficios por un plazo de 10 años, donde se logró un crecimiento inédito. De representar menos del 2% de la matriz eléctrica, las renovables están cerca de tocar el 20%.

El problema es que, ante la caducidad de este esquema, el sector está a merced de la buena intención de provincias y municipios, muchos de ellos con un historial de voracidad fiscal que los ha llevado a proclamar impuestos hasta al viento o al sol.

De ahí que se intentará incluir un artículo en la Ley de Presupuestos para otorgar una garantía de reglas claras al menos por un año hasta que se discuta una nueva ley durante todo el año próximo.

Un pedido de todo el sector renovable

“Ya no pedimos beneficios, sino estabilidad fiscal que es algo que está en el espíritu del gobierno. Confiamos en que el año que viene logremos la aprobación. Todas las fuerzas políticas nos han manifestado su apoyo”, afirmó Martín Brandy, CEO de PCR, en un brindis de la cámara sectorial.

En el evento también estuvo presente la secretaria María Tettamanti, quien calificó al desarrollo de las renovables como “asombroso” por su inversión de más de 8.000 millones de dólares. “La clave fue la estabilidad regulatoria. Coincido que sería muy importante tener otra ley por 20 años más”, agregó.

renovables patagonia.png

En los pasillos del brindis de fin de año también se discutió la intensión de insistir con la sanción de una ley de promoción del hidrógeno para el año que viene que ofrezca una herramienta para su incorporación al RIGI, tal como contemplaba el proyecto presentado este año que tampoco logró aprobación.

Este ampliaba los plazos de adhesión al RIGI a cinco años (tres años más que el esquema original con una opción de prórroga de otro año más) y flexibilizaba el cumplimiento de la inversión mínima hasta los tres años.

Operativo anti cortes

A pocos días del comienzo oficial del verano y con un calor intenso que ya azota gran parte del país, la industria se vuelve a preocupar por el suministro eléctrico y la posibilidad de cortes de luz.

Según pudo saber +e, este año no habría novedades respecto al “Plan Verano” lanzado el año pasado y se mantendrían los mismos ejes de la Resolución 294 que incluye remuneración por disponibilidad de centrales térmicas, incentivos al menor consumo de energía para grandes usuarios industriales y Unidades de Generación Móvil (UGEM).

“El sector en su conjunto se está reuniendo cada 15 días para monitorear todo. Si el verano es como el año pasado, no vamos a tener grandes problemas, pero dependemos del clima. Y no es lo mismo si una ola de calor toca en enero, en febrero o en marzo ya con toda la gente de regreso de las vacaciones”, explicaron.