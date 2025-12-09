El Sindicato de Petroleros Privados y UFLO firmaron un acuerdo para trabajadores y sus familias

El Sindicato de Petroleros Privados firmó un convenio con UFLO que ofrece importantes descuentos y becas para que afiliados y sus familias accedan a formación superior.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó un convenio con la Universidad de Flores (UFLO) que permitirá que a sus afiliados y familias acceder a descuentos del 50% en matrícula y 20% en cuotas, para toda su oferta académica . El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior en un contexto en el que la industria petrolera demanda nuevas competencias profesionales.

Tras la firma del convenio, el secretario general del Sindicato, Marcelo Rucci, destacó la necesidad de ampliar las herramientas de formación dentro del sector. “Creo que tenemos que ponernos a trabajar en lo que viene: preparar a nuestros jóvenes y a nuestra gente para una industria que avanza tecnológicamente y que nos ofrece la posibilidad de brindarles nuevas herramientas” , expresó.

Rucci señaló que el acuerdo se inscribe en una agenda más amplia que impulsa el Sindicato. “Estamos trabajando en educación, salud, seguridad, deporte y cultura, porque entendemos que son necesidades básicas que debemos cubrir. Es nuestra responsabilidad hacer llegar estas oportunidades a nuestra gente”, afirmó.

El convenio -rubricado el viernes pasado- alcanza a afiliados y sus familias, y ofrece acceso a carreras presenciales y virtuales. “Con la Universidad de Flores se abre una nueva puerta para dar beneficios a nuestros compañeros y, fundamentalmente, a sus familias. Este convenio está pensado para todo el grupo familiar de los trabajadores petroleros”, sostuvo Rucci.

Petroleros Privados UFLO (2)

Un pedido de los afiliados

El secretario general destacó también que la demanda por formación es creciente. “Muchos compañeros nos lo venían pidiendo, y poder concretarlo con una universidad tan importante como la Universidad de Flores es muy significativo. Esta es una herramienta más que acercamos a los trabajadores de la actividad petrolera, y seguiremos ampliando este abanico de oportunidades para acompañar su crecimiento.”

Desde UFLO, la secretaria académica Micaela de Vega explicó los alcances concretos del programa. “El convenio habilita a todos los afiliados del Sindicato —y de manera extensiva a sus familias— a acceder a un programa de beneficios académicos dentro de la Universidad de Flores”, señaló.

De Vega explicó que el programa "permite que quienes deseen iniciar o continuar sus estudios en UFLO puedan acceder a un 50% de descuento en la matrícula y un 20% de descuento en cada una de las cuotas mensuales".

La oferta académica de UFLO

En ese contexto detalló que la institución cuenta con más de trece carreras activas, entre ellas la nueva Licenciatura en Ciencias Ambientales, profesorados, psicología, psicopedagogía y diversas propuestas vinculadas a la salud como kinesiología, nutrición, esterilización y producción de bioimágenes. También se incluyen carreras y formaciones en higiene y seguridad, además de opciones 100% virtuales y ciclos de complementación para técnicos.

De Vega adelantó que la universidad acompañará de manera personalizada a quienes deseen inscribirse. “UFLO abrirá sus puertas para orientar a los afiliados y a sus hijos e hijas, y para despejar todas las dudas que puedan surgir. Para la institución, trabajar junto a un sindicato de tanta presencia territorial es un motivo de orgullo”, afirmó.