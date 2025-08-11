"Las empresas que se fueron ya piensan en volver a Vaca Muerta"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , aseguró que varias empresas que dejaron Vaca Muerta por reconfigurar su porfolio de activos están evaluando regresar. Durante su participación en el evento “Democracia y Desarrollo / La Energía del Futuro”, organizado por Clarín, el mandatario provincial subrayó que el desarrollo de roca madre se mantiene a pesar de los vaivenes macroeconómicos del país.

“La macroeconomía le corresponde al Estado Nacional manejarla. Si existe desconfianza por parte del inversor externo, habitualmente puede mirar otros escenarios. Nosotros hemos tratado de dar a los portafolios la posibilidad de ser muy dinámicos”, afirmó.

Figueroa explicó que ante la salida de una empresa internacional, inmediatamente crece una compañía nacional o llega una nueva firma extranjera. “Algunas empresas migraron a horizontes que pretendieron ser más fructíferos en rentabilidad, pero a algunas les fue mal y ya están pensando en volver. Es bueno que muchas compañías estén enfocadas en regresar a la Argentina”, indicó.

El gobernador reveló que en los próximos días ingresará a la provincia una empresa brasileña y que en menos de 15 días se sumará una compañía colombiana. También puso en valor las inversiones de las empresas locales que permanecen: “Cuando migró Exxon, Pluspetrol hizo una inversión importante. Para nosotros, es mejor que una empresa nacida en Neuquén maneje un emprendimiento de esas características”.

Estabilidad provincial y política de Estado

Figueroa resaltó que, a pesar de la volatilidad económica del país, Neuquén ha mantenido una estabilidad política que brinda seguridad jurídica a las inversiones. “Los inversores miran qué va a suceder en las elecciones de octubre: si se mantendrá el escenario económico o cambiará. Las empresas locales, en cambio, continúan apostando por esta oportunidad única”, remarcó.

Para el mandatario, las políticas de Estado aplicadas en la provincia han permitido consolidar el desarrollo de Vaca Muerta. “Cambió el signo de gobierno en 2023, pero no cambiamos las políticas de Estado. Hay muchas cosas que, si el país las tomara como ejemplo, servirían para salir adelante”, señaló.

En este sentido, sostuvo que el desafío de aprovechar el potencial energético no es político, sino generacional: “Tenemos que transformar a la Argentina en algo exitoso, y creo que será de la mano de Vaca Muerta”.

WhatsApp Image 2025-03-01 at 09.55.20.jpeg El gobernador Rolando Figueroa en la Legislatura de Neuquén.

Infraestructura y trabajo en conjunto

El gobernador explicó que la infraestructura es un elemento clave para garantizar la competitividad de Vaca Muerta y que su desarrollo es responsabilidad compartida entre el sector público y privado. “La visión que debemos comprender todos es que Vaca Muerta es una gran oportunidad para todos, y todos tenemos que aportar”, expresó.

Figueroa recordó que Neuquén creó una mesa de competitividad para abordar reglamentaciones, infraestructura y sustentabilidad social. “No hay proyecto económico que funcione sin sustentabilidad social. Ni es bueno que la empresa haga todo, ni que lo haga todo el Estado. En esta mesa estamos trabajando juntos para avanzar”, comentó.

El gobernador detalló que actualmente se están construyendo 600 kilómetros de rutas y que pronto comenzarán otros 200. Además, se están tendiendo ductos para consumo urbano e industrial. “Es una incongruencia que un neuquino no tuviera gas. Estamos corrigiendo eso”, dijo.

El sector privado también participa en el financiamiento de obras, a través de un fondo fiduciario destinado a complementar el trabajo estatal. “Hay una convivencia muy importante en Vaca Muerta. Aprovechamos infraestructura que había quedado ociosa por el declino del convencional, pero esa capacidad ya se completó y ahora necesitamos otro tipo de inversiones”, explicó.

Vaca Muerta en el mundo

Figueroa destacó que, a pesar de los costos y de los precios internacionales del gas y petróleo, Vaca Muerta ha demostrado ser resiliente. “Estamos viviendo una nueva etapa. Vamos a abastecer a toda Latinoamérica de gas y, con el GNL, a otros mercados del mundo. Eso está sucediendo hoy en Argentina”, aseguró.

El gobernador llamó a reconocer los avances logrados: “Si no, parece que siempre nos lamentamos. Lo importante es cómo estamos trabajando con la industria, planificando inversiones para salir con GNL al mundo, algo que no se había logrado antes”.

Para Figueroa, la clave del éxito radica en la combinación de políticas de Estado, colaboración público-privada y una mirada positiva hacia el futuro: “Mientras otros países se quedan sin gas, en Vaca Muerta se construyó una comarca y una oportunidad de crecimiento. Tenemos que mirar al mundo y ser competitivos”.