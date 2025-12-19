La Ley de Glaciares obtuvo dictamen, pero la votación pasa para febrero

La reforma más esperada por la industria minera tuvo dictamen favorable en el Senado y quedó a un paso de obtener media sanción. Luego de dos jornadas de debates, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles , avanzó en el tratamiento del proyecto que propone adecuaciones a la Ley de Glaciares .

Presidida por el senador nacional por Catamarca Flavio Fama , los debates incluyeron la participación de representantes de provincias mineras (gobernadores y funcionarios), miembros de las cámaras empresarias del sector, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, especialistas y organizaciones ambientalistas.

Sin embargo, por los tiempos limitados del Congreso que está priorizando la sanción del Presupuesto 2026, la continuidad del debate parlamentario y la votación quedó postergada para después del 10 de febrero, lo que necesitará de una nueva convocatoria de sesiones extraordinarias.

“Desde Catamarca y desde esta comisión creemos firmemente que es posible cuidar el ambiente sin frenar el desarrollo. Este debate demuestra que el camino es el diálogo, el consenso y una mirada federal que contemple las realidades de nuestras provincias”, dijo Fama.

Ley de glaciares: los detalles del proyecto

El proyecto propone dos cambios fundamentales respecto a la ley anterior. El primero es circunscribir las áreas de protección de glaciares y ambiente periglacial a aquellos que tengan una función hídrica.

Sucede que, tras 15 años de vigencia de la ley, el instituto encargado de realizar el inventario de glaciares apenas terminó la primera de las tres fases de análisis y nunca llegó a cotejar el impacto hídrico de las áreas inventariadas.

El segundo punto es, justamente para agilizar este estudio, ceder la delimitación a las provincias, un pedido expreso de los gobernadores. "La ley actual, tal como fue redactada y promulgada, sufre de imprecisiones que, al pretender aplicarlas, genera interpretaciones distorsivas que la alejan del espíritu original de la protección del recurso hídrico, impidiendo una exploración armónica y sostenible de recursos naturales", afirmó el sanjuanino Marcelo Orrego.

Por su parte, el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, dijo que "este proyecto viene a mejorar algo que se discute del cambio climático, que es por la cuestión cíclica o el movimiento humano. En ese sentido, la minería viene a ayudar a la transición energética. Es muy favorable y es fundamental que los procesos de aprobación de los informes de impacto ambiental se aceleren".

El punto central es reducir la ambigüedad de la legislación para que quede bien claro cuáles son las zonas donde se puede y donde está prohibido hacer minería.

“Una redacción que finalmente ofrezca la certeza necesaria permitirá que las actividades productivas y de infraestructura puedan llevarse adelante con total responsabilidad ambiental y respeto irrestricto por el recurso hídrico, abriendo la puerta para que miles de argentinos accedan a oportunidades de empleo”, sostuvieron desde CAMARCO.