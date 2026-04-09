Interés provincial y municipal para el Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina

El Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina recibió el reconocimiento de la Legislatura y el Concejo Deliberante de Neuquén.

El 2° Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina recibió el respaldo simultáneo de la Legislatura de Neuquén y de l Concejo Deliberante de la capital provincial, que lo declararon de interés provincial y municipal . El evento, organizado por MEOPP ART Mutual , se realizará el 21 y 22 de abril en Neuquén capital .

La declaración legislativa fue presentada por las diputadas Paola Cabeza y Daniela Rucci, con el acompañamiento de legisladores del bloque del MPN y otras bancadas. El proyecto pone de relieve la importancia de la seguridad e higiene laboral , especialmente en una provincia cuya matriz económica está estrechamente ligada a la actividad hidrocarburífera y de servicios.

Desde la organización explicaron que el congreso coincidirá con el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo y estará abierto a profesionales, estudiantes y especialistas del ámbito de la prevención laboral. La propuesta busca consolidarse como un espacio regional de actualización técnica y formación en áreas de alta demanda.

Un espacio para actualizar conocimientos clave

El programa del congreso contempla conferencias, talleres y paneles a cargo de organismos públicos, especialistas y referentes del sector productivo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, CENOVA, la Secretaría de Trabajo de Neuquén y su par de Río Negro figuran entre los participantes confirmados.

Entre los ejes temáticos aparecen la cultura preventiva basada en el desempeño humano, los riesgos psicosociales, la gestión de la fuerza laboral, la prevención 4.0 y la transformación digital aplicada a la gestión de riesgos. También se abordarán tendencias regulatorias y aspectos vinculados a la seguridad de procesos, un área crítica en sectores industriales sensibles.

El congreso aspira a brindar herramientas que permitan afrontar los desafíos que introduce la digitalización en los ambientes laborales. Según precisaron desde MEOPP, la incorporación de nuevas tecnologías exige una actualización permanente para sostener estándares adecuados de seguridad laboral.

Trabajadores petroleros operarios perforador genérica.jpg Vaca Muerta se prepara para vivir su boom productivo.

Continuidad institucional y fortalecimiento regional

En 2025 se realizó la primera edición del Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina, también organizada por MEOPP. Ese antecedente permitió consolidar un espacio de intercambio regional que ahora busca profundizar la articulación entre el sector público, privado y académico.

Los fundamentos del proyecto legislativo destacan que este tipo de iniciativas resultan esenciales para una provincia como Neuquén, donde la expansión del sector Oil & Gas plantea desafíos constantes en materia de prevención. La actualización normativa y técnica es considerada un elemento clave para acompañar ese crecimiento.

El Concejo Deliberante, al otorgar su declaración de interés municipal, remarcó que se trata de una propuesta libre y gratuita, lo que garantiza el acceso a estudiantes y profesionales de diversas disciplinas. También subrayó la relevancia de promover una cultura preventiva en todos los niveles del sistema productivo.

Una agenda técnica alineada con la realidad provincial

Los legisladores que acompañaron el proyecto enfatizaron que la provincia necesita fortalecer espacios que impulsen la capacitación continua. La Cuenca Neuquina, caracterizada por la presencia de proyectos industriales y energéticos de gran escala, requiere una actualización permanente de conocimientos en prevención de riesgos laborales.

El evento, que se realizará en el auditorio del edificio de MEOPP, incorporará talleres prácticos, paneles institucionales y exposiciones sobre gestión de riesgos, seguridad de procesos y desafíos regulatorios. Según la organización, el objetivo es aportar una mirada integral que contemple las transformaciones tecnológicas y las necesidades actuales de la industria.

Con el respaldo provincial y municipal, el 2° Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina se posiciona como un punto de encuentro relevante para profesionales y estudiantes. La actividad buscará aportar herramientas concretas para mejorar la seguridad laboral y fortalecer la prevención en una región estratégica para el desarrollo energético del país.