El Día del Petróleo mostró una transición ordenada en YPF

El ex directivo de Tecpetrol no quiso dar declaraciones a la prensa hasta no ocupar oficialmente el cargo. Su llegada a YPF fue promocionada por Nicolás Posse, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

En la intimidad, el nuevo presidente y CEO asegura que conducir la principal petrolera del país es el mayor desafío de su carrera, que no tiene comparación con experiencias anteriores en su extensa carrera, y que pondrá todo su esfuerzo en generar crecimiento y valor para la principal jugadora de Vaca Muerta.

Desde que fue ratificado en YPF, Marín, gran fanático del tenis, confiesa que el nivel de emoción que vive por estos días sólo se compara cuando debutó en el torneo junior de Wimbledon.

Dia_del_Petroleo_2023-50.jpg

Devaluación

El almuerzo por el Día del Petróleo estuvo atravesado por las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Nicolás Caputo, y su impacto en la industria, que como primer correlato se tradujo en nuevos aumentos de los combustibles esta tarde, del orden del 37%. La convergencia a precios internacionales es una de las principales señales que celebra el sector, pese a la incertidumbre de la viabilidad social de su implementación.

Hubo poca presencia de autoridades oficiales. Por Nación sólo estuvo Flavia Royon, quien continuaría en el gobierno de Milei como secretaria de Minería. La ex titular de Energía durante la gestión de Sergio Massa prefirió no dar nada por cerrado “hasta que no esté el decreto firmado”.

En misma posición están asesores energéticos como Carlos Casares y Luis de Ridder, presentes en el encuentro. La ausencia más notoria fue la del nuevo secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que había sido invitado. Fuentes del nuevo gobierno indicaron a +e que se quedó firmando centenares de documentos burocráticos.

Cómo quedará Energía

El nuevo organigrama de la Secretaría de Energía ya está armado, pero aún no están completos los nombres propios en cada casillero. Tendrá una Unidad de Coordinación y Asesores y una Unidad de Coordinación con las Provincias. Luego habrá cuatro subsecretarías: Combustibles Gaseosos, Combustibles Líquidos, Energía Eléctrica y Transición Energética y Planeamiento.

Energía también tendrá bajo su órbita los entes reguladores y empresas públicas como Enargas, ENRE, Enarsa Cammesa, Nasa, CNEA y entidades binacionales.

Casares ocuparía una de las unidades asesoras, aunque pretende dirigir el Enargas. Mientras que De Ridder comandaría la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.

El mensaje del IPAG

“Espero que la política por una vez se ilumine y nos ayude a iluminar a Vaca Muerta”, fue el mensaje que dejó el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, durante su discurso ante los principales directivos de las empresas petroleras. En la audiencia había casi no había funcionarios, a excepción de intendentes.

Se destacó ausencia de gobernadores de las provincias petroleras, un fuerte signo de los tiempos políticos convulsionados y de un gobierno nacional que aún no se termina de acomodar en los despachos.

Dia_del_Petroleo_2023-31.jpg

“Si bien, durante estos difíciles últimos años, la industria ha dado muestras de su potencial y de su compromiso y gracias a ello hoy se exporta gas y petróleo, estamos muy lejos de lo que se ha hecho en cuencas similares a Vaca Muerta. Se ha hecho lo que se pudo”, aseguró López Anadón.

“Entiendo que será un largo y duro camino, pero es urgente que comencemos a acordar las condiciones bajo las cuales se desarrollará la actividad en el futuro, condiciones que necesariamente deben generar confianza en el largo plazo. Para permitir de esta manera, que fluyan las inversiones para un desarrollo intensivo de nuestros recursos, en la estrecha ventana de oportunidad que hoy tenemos. Y esto debe hacerse respetando el concepto de rentabilidad de estas inversiones. Rentabilidad en toda la cadena de valor”, agregó.