Diputados vota la ley del GNL, clave para YPF y Vaca Muerta

La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, presentó un dictamen de minoría con objeciones a la iniciativa.

El presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, señaló que luego "de mucho trabajo con los diferentes bloques, se han llegado a contemplar algunas modificaciones respecto al texto original del Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado”.

Desde la oposición, el diputado del PRO Francisco Sánchez cuestionó que "este proyecto no ha tenido la posibilidad de tratarse ni debatirse en comisión y las modificaciones que se le han realizado no se podrán mensurar". "Tenemos que darnos el tiempo para discutir el mejor proyecto de GNL y no así de manera desprolija y a las apuradas", agregó.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se expresó en el mismo sentido: “Queremos realmente una política de Estado como esta que nos permita en esta área a los argentinos estabilizar la economía, necesitamos más tiempo para tratar este tema e incluir a la oposición”.

La radical Pamela Verasay, argumentó: “Este tipo de regímenes y de leyes deberían ser votadas por unanimidad, ese es el mejor ejemplo que le podría dar un Estado a una industria cuando quiere promocionarla, pero con herramientas, no de esta manera, a los empujones”.

Respaldo de Rolando Figueroa

El diputado nacional del MPN y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, puso de relieve que "el superávit que se generaría a partir de esta industria podría equilibrar la balanza de pagos, las reservas del Banco Central y la inflación, necesitamos esta ley en pos del bienestar de todos los argentinos”.

"Los sindicatos, las fuerzas vivas y las intendencias y concejos deliberantes de mi provincia se han expresado, de alguna manera, enviándoles el pedido a los diputados para que aprobemos esta política de Estado", agregó.

Agregó que "esos intendentes o concejales integran fuerzas políticas que hoy, acá, sus partidos nacionales se oponen a esta ley; y se lo hacen porque hay un gran desconocimiento, porque se ponen a hablar y representan la voz de un electorado al que, claramente no representan".

Sobre los cuestionamientos de JXC a los tiempos del debate, añadió: "Hay un sinnúmero de manifestaciones que nada tienen que ver con la realidad, se preguntan si es el momento antes de unas elecciones. ¿Y cuando es el momento?, después, antes de un posible ballotage, después que haya un presidente electo? Para algunos parece que nunca es el momento".

En el cierre, el presidente del bloque del Frente de Todos, expuso: “La ventana de tiempo que se presenta como una oportunidad para la Argentina es ahora, todo lo que generemos ahora tiene un nivel de inversión que se verá a futuro, pero para esto necesitamos mover la rueda productiva con esta ley”.

"Nos estamos perdiendo la oportunidad de dar un debate estratégico. En las dos reuniones anteriores nadie puso en cuestión la posibilidad de tener un régimen de GNL", se sorprendió, ante los cuestionamientos que surgieron hoy.

El santafesino, continuó: "Sobre la posible inversión de Petronas, ya que esto es solo un marco de funcionamiento, aún faltan las licitaciones, y si esta ley hipotéticamente fuera mala, como dicen algunos, y las inversiones no llegaran, porcentaje de pérdida sobre cero sería cero".

Por último, en referencia a la oposición, dijo: "En las reuniones anteriores no se apuntaba al GNL, se apuntaba a la provincia de Neuquén. Decían 'porque todos tenemos que subsidiar a esa provincia', lo que es un error, porque es parte de una política integral de la Argentina"

Acuerdo YPF -Petronas

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, entre otros previstos, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

El proyecto comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones de inversión, en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

La iniciativa oficial declara "de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte".

Además, dispone la creación de un nuevo "Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL" que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

A lo largo del proyecto se establece que se otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

También se establece un "compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria" y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.