"Con la Ley de GNL, Petronas está dispuesta a invertir"

“La verdad es que este proyecto es probablemente el más importante que se ha hecho en Argentina en los últimos cincuenta años. No podemos ir un poco más atrás y no sé si encontraríamos un proyecto de estas características”, subrayó Iuliano en el marco de la Semana de la Ingeniería 2023 celebrada por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI).

Para el CEO de YPF, el proyecto es fundamental porque sino no hay chance posible de llevar los 300 TCF de recursos de gas de Vaca Muerta al mercado global. “Y de otra manera, si no lo hacemos rápidamente, esos recursos van a quedar en el subsuelo y no los vamos a poder aprovechar”, advirtió.

La iniciativa que se encuentra en mano de los legisladores nacionales fue trabajada por las autoridades de la empresa de mayoría estatal con Petronas. “Con esa ley, nuestros socios están dispuestos a invertir y están dispuestos a seguir adelante”, destacó.

Pablo Iuliano CEO YPF.jpg

En este sentido, Iuliano manifestó que el proyecto necesita ganar escala por lo que es necesario hacerlo entre varias compañías que “tengan el afán de crecer y que tengan la ambición de llevar nuestros recursos naturales al mundo, de llevar una energía al mundo” y consideró: “Hoy (el proyecto) está en el Congreso y trabajamos mucho para eso”.

Una comitiva de trabajadores de YPF viajó a Malasia para dedicarse a evaluar las alternativas de poder construir el primer módulo de esta planta.

El proyecto de GNL está dentro de la segunda etapa de la estrategia que tiene la empresa de mayoría estatal a largo plazo, que consiste en monetizar el gas. Y para esa tarea, Iuliano consideró que “el mercado regional es muy chico para lo que para el gas que tiene Vaca Muerta”.

“Por supuesto que podemos industrializar, pero lo que da vuelta el mundo, lo que lo que da vuelta Argentina y lo que nos pone en una posición absolutamente distinta es poder hacer una planta de 25 millones de toneladas de GNL y llevar nuestra oferta de gas al mundo”, aseguró.