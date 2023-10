Diputados se preparan para dar media sanción a la Ley del GNL

Figueroa recordó que “en 2013 cuando recién estaba naciendo la posibilidad de explorar Vaca muerta, existía el mismo escepticismo o la misma falta de respeto por la ignorancia de algunos sectores, que no se dan cuenta lo que produce el interior . Varios escépticos no creñian que éramos capaces de lograr la soberanía energética”. “Hoy en 2023, Vaca Muerta provee el 52% del petróleo y el 65% del gas de este país”, agregó

“Si no somos competitivos a la hora de fijar los impuestos, las inversiones se terminarán yendo hacia otros lugares y nosotros no vamos a poder monetizar nuestras reservas. Vaca Muerta va generar 20.000 millones de dólares de superávit, no podemos desaprovechar esta oportunidad”, dijo el gobernador electo.

El diputado nacional Santiago Igon (Frente de Todos), indicó que el régimen promocional establece beneficios impositivos y estabilidad fiscal a 30 años para promover inversiones en proyectos de GNL de al menos 1.000 millones de dólares.

“Sabemos del esfuerzo que va a hacer el Estado argentino para que esto se lleve a cabo, pero claramente es una actividad que tiene a cambiar una matriz productiva, donde vamos a tener la posibilidad de empezar a exportar gas teniendo en cuenta que todo el territorio va a estar abastecido”, dijo.

Igon aseguró que el proyecto “va a generar miles de puestos de trabajo, en el sector de los hidrocarburos, que es muy bien remunero y está registrado, que es los que necesita hoy la República Argentina”.

Y añadió: “Tenemos una empresa energética de bandera que se puede hacer cargo junto a otros inversores de este proyecto de inversión. Sin nacionalizar YPF hoy no tendríamos semejante proyecto que puede cambiar la matriz productiva”.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 10 de octubre 2023 - Diputados Argentina

Mientras que el diputado neuquino Francisco Sanchez (PRO) adelantó su respaldo a la ley, pese a que criticó la forma en que el oficialismo impulsó la iniciativa, sin incluir aportes de la oposición. “Si estamos tratando este proyecto no es porque interese tener políticas de Estado que se mantengan en el tiempo, sino porque lo promueve YPF con una empresa malaya. No veo mal que acompañemos un proyecto importante para Argentina, pero la realidad es que se está trabajando por los intereses de un sector específico de una empresa nacional con una internacional”, dijo.

“Este producto es imperfecto, es mejorable, con todos los yerros que tiene es una herramienta que tenemos que acompañar, y nos va a servir a todos, no solo a los neuquinos, sino a todos los argentinos”, indicó Sánchez.

El oficialismo espera que el proyecto obtenga media sanción, al considerar que cuenta con el voto positivo de la mayoría de los diputados.