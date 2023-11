Balotaje: cómo se posicionan los gremios petroleros

Su postura de cara al balotaje no pasa desapercibida. Y si bien todos vienen del riñón peronista, hay un cierto recelo a la candidatura del titular del Palacio de Hacienda. La unidad del sindicalismo petrolero comienza a mostrar sus diferencias en lo que corresponde a cuestiones políticas.

El primero en salir a bancar a Massa fue José Llugdar. El titular del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral encabezó cada uno de los actos en los yacimientos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para transmitir las propuestas del ministro de Economía.

Marcelo Rucci fue otro de los que respaldó al titular del Palacio de Hacienda. El líder del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa es uno de los impulsores de la campaña del ministro de Economía en Vaca Muerta y manifestó que el funcionario nacional es el único que puede encausar los destinos del país.

Su posicionamiento se acentuó con las declaraciones del dirigente libertario sobre la posible venta de Vaca Muerta. “Los trabajadores petroleros no se benefician al votar a Milei”, afirmó Rucci cuestionando las propuestas de La Libertad Avanza sobre avanzar sobre derechos conquistados por los operarios.

Rucci también fue uno de los protagonistas en el histórico acto que realizó Massa en Neuquén donde la dirigencia gremial mostró todo su potencial. La preocupación del líder petrolero pasa por la cantidad de votos que reúne Milei en las localidades petroleras, donde el líder libertario se hace fuerte y le saca diferencias a Massa.

En la misma posición se encuentra el Sindicato del Personal Jerárquico Profesional del Petróleo De Cuyo. El gremio que conduce Julián Matamala adhirió al paro por la falta de combustible en el país y se manifestó en contra de los especuladores. Massa también cuenta con el apoyo de los trabajadores petroleros mendocinos.

Gremios petroleros UTPA.jpg

Neutralidad

En el sindicalismo petrolero hay diferencias sobre la candidatura de Massa. La Cuenca del Golfo San Jorge encabeza los cuestionamientos. En Chubut y Santa Cruz critican que el titular del Palacio de Hacienda solo tiene ojos para Vaca Muerta dejando de lado a los yacimientos convencionales.

Más allá de la falta de incentivos, Jorge Ávila y Claudio Vidal, titulares de los gremios de petroleros privados de Chubut y Santa Cruz, respectivamente, sellaron su pase a Juntos por el Cambio antes de conocerse que el ministro de Economía llegaría al balotaje.

Tal como viene informando +e, Ávila y Vidal cruzaron de vereda después de años de conflictos dentro del Partido Justicialista de cada provincia. El titular de petroleros convencionales de Chubut fue expulsado del PJ en 2019, pero siguió militando en el peronismo y mostró sus diferencias con Milei.

El líder gremial comparó, en más de una ocasión, al referente libertario con los comienzos de Adolf Hitler y sostuvo que las ideas del diputado nacional son propias de “una Argentina que ya pasó”. Todo hacía pensar que Ávila se volcaría por Massa, pero el dirigente anunció que no tomará partido por ninguno de los dos candidatos y le dio libertad de acción a sus votantes.

“A mí me votaron peronistas, de Juntos por el Cambio y del Partido Libertario. Yo no puedo decirle que voten a tal o a tal porque me apoyaron de todos los partidos. La gente cuando entre al cuarto oscuro puede hacer lo que quiera. Nosotros vamos a defender lo que nos corresponde esté quién esté en el Gobierno”, sostuvo el diputado nacional electo por Chubut.

En la misma sintonía se encuentra Vidal. El gobernador electo por Santa Cruz no se pronunció por ninguno de los dos candidatos que compiten por la presidencia, pero convocó a los votantes del frente “Por Santa Cruz” a votar por el candidato que mejor los represente.

Mediante un documento firmado en nombre de todos los partidos y espacios políticos que lidera, aclaró que no promueve el voto en blanco y adelantó que acompañará al candidato que finalmente sea electo.

“No brindamos apoyo a ninguno de los dos candidatos, lo que no implica que los votantes de ‘Por Santa Cruz’ deban optar por el voto en blanco o mostrar indiferencia hacia la situación”, afirma el comunicado y destaca “reafirmamos nuestra decisión de proteger los derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos. Después del 10 de diciembre, respaldaremos al candidato que el pueblo haya elegido y exigiremos que reconozca y respete todo lo que Santa Cruz contribuye a la Nación”.

Los sindicalistas jugaron sus fichas de cara al balotaje. Esperan conocer quién será el presidente para delinear sus próximas estrategias en defensa de sus trabajadores.