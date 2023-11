Apud: "Es indistinto si privatizan YPF"

En una extensa charla, el exsecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, puso blanco sobre negro y dijo: “Lo de YPF, si me pregunta si estoy de acuerdo o no con la privatización, para mí es indistinto. Estamos hablando de la venta (o no) de las acciones en poder del Estado porque ya es una empresa privada que cotiza en la bolsa”.