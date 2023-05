Todos los petroleros deberán certificarse en seguridad para trabajar

Por un lado, se acordó el funcionamiento de la comisión que tiene representantes de los sindicatos, las autoridades de aplicación provinciales y nacionales, y las cámaras empresariales. Y por el otro se firmó el compromiso para iniciar las capacitaciones en seguridad.

Las capacitaciones y entrenamientos que disponga la comisión deberán ser realizadas por todos los trabajadores de las empresas productoras y de servicios, sin excepción.

Se trabajará básicamente en las “9 reglas que salvan vidas”, y la “autoridad de detener la tarea”. Las capacitaciones iniciarán el próximo 1 de junio, y, a partir del 1 de septiembre, el trabajador que no cuente con la certificación no será habilitado para realizar las tareas. Las certificaciones durarán por dos años y las empresas que contraten los servicios deberán verificar que cada operario las posea antes de ingresar a los yacimientos.

“La palabra más importante del acuerdo es la previsión, hay que tomar las previsiones para (cuidar) el capital más importante que tienen las empresas, que son las personas. Este puntapié es fundamental para que exista una responsabilidad de todas las partes a fin de evitar incidentes que lamentablemente se producen. Las reglas que se han fijado en este acuerdo son claves y hay que seguirlas al pie de la letra”, dijo Tomas Hess, presidente de la CEPH.

Mientras que Rucci advirtió que sólo seis de 20 operadoras firmaron los acuerdos, y dio un ultimátum a las que no lo hicieron.

“Es un paso muy importante, pero faltan algunas empresas. Después de un año y pico de haber trabajado esto, lo tomo como un desprecio a la vida de sus propios trabajadores de las productoras que no han participado”, dijo.

Y advirtió: “Di el conocimiento a las cámaras que las representan que las que no participen y no den el valor a la vida de los trabajadores como corresponde van a tener serios problemas con nosotros. No lo vamos a dejar pasar. Nos han pedido una semana más para la implementación, pero quiero dejar en claro que con la empresas que desprecie la vida de los trabajadores rápidamente vamos a tomar medidas de acción directa”.

“Hay dos etapas de acuerdos firmados. Las reglas que salvan vidas, que es importante que todos los compañeros estén interiorizados, que conozcan qué facultades tienen para parar una maniobra si es necesario. Y la evacuación aérea es un tema importantísimo, que nos va a permitir que ante un accidente llegar rápidamente a un centro asistencial, agregó el titular de Petroleros Privados.

“Es importante que nuestra compañeros conozcan los riesgos más importantes de las actividades que realizan. Estamos sumando para que esta industria no sólo sea rentable sino también para que respete la vida de los que hacen posible lo que está sucediendo en Vaca Muerta”, finalizó Rucci.