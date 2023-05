Rutas destrozadas: Petroleros iniciaron operativos de seguridad

Marcelo Rucci , secretario general del gremio, aseguró que los accesos a los yacimientos petroleros " No están cortados. Estamos haciendo que la gente vaya pasando de forma segura. No solamente los ingresos, las calles principales de los yacimientos están totalmente rotos, con el peligro que eso significa ".

Tras la muerte de Riquelme, el viernes pasado el gremio realizó una protesta con cortes en las rutas petroleras de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que luego derivó en una reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y las compañías productoras, el martes pasado. El funcionario nacional encargó un relevamiento del estado de las rutas de la región que deberá estar listo en 15 días.

"Nos dijeron que iban a trabajar en las rutas internas, que iban a acomodar, no hicieron nada. Entonces, los vehículos van pasando cada dos minutos uno atrás de los otros", aseguró hoy Rucci y apuntó a la responsabilidad de las compañías en el mantenimiento de los caminos.

" Obviamente que a medida que van llegando se va amontonando gente, pero van pasando todos. No está cortado en ningún lado, ni hay un paro tampoco. Están entrando los compañeros con seguridad a los yacimientos hasta que arreglen los caminos. Ninguna empresa presentó un plan de arreglar los caminos", dijo a radio Cumbre.

Indicó que la medida tiene el acompañamiento de trabajadores de Uocra, Petroleros Jerárquicos y empelados directos de las empresas.

"L as picadas que tienen que recorrer diariamente los compañeros durante dos horas de su diagrama están totalmente deterioradas, en los caminos de tierra no pasan de una máquina nunca, hay polvo en suspensión, tampoco riegan, por lo menos cuando llega el flujo grande de gente que es a la mañana y después cuando se retiran a la tarde. No estamos pidiendo más que eso, pero la mayoría no ha hecho nada. Y en las que sí lo han hecho no está habiendo problemas", agregó el sindicalista.