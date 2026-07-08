YPF ya tiene fecha para su plan offshore: cómo será el cronograma en Uruguay y Argentina

El plan offshore de YPF ya tiene tiempos: Marín apuntó a 2027 y 2028.

La estrategia offshore de YPF ya tiene un cronograma definido. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , reveló durante su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba que la petrolera apunta a iniciar su gran apuesta exploratoria en Uruguay entre fines de 2027 y principios de 2028 , antes de avanzar sobre el Mar Argentino si los resultados acompañan.

La hoja de ruta representa uno de los pilares del plan de crecimiento de YPF , que busca abrir una nueva frontera hidrocarburífera complementaria a Vaca Muerta . Para ello, la empresa trabaja junto a Eni , una de las compañías con mayor experiencia mundial en exploración offshore .

"Encontraron ahora en Namibia cualquier cantidad de petróleo y han encontrado algo en Sudáfrica. Si tengo que jugar una ficha, la juego y la vamos a jugar. La vamos a jugar con Eni. Yo creo que fines de 2027, principios de 2028 en Uruguay, pues tenemos el 100%; si da bien venimos a la Argentina", subrayó el pope de la empresa de mayoría estatal.

La primera etapa será Uruguay

Marín explicó que el proyecto contempla comenzar la exploración en los bloques que YPF posee en Uruguay y que el siguiente paso dependerá de los resultados obtenidos durante esa campaña. Si las expectativas geológicas se confirman, la compañía trasladará esa experiencia al offshore argentino.

El ejecutivo remarcó que la elección del cronograma responde a una estrategia basada en evidencia geológica y en la experiencia acumulada por empresas internacionales que ya lograron descubrimientos de gran magnitud en la costa occidental de África.

"Esto puede ser muchísimo más grande que Vaca Muerta si esto se da puede llevar a millones y millones de barriles de producción", ponderó el CEO.

Durante su exposición, Marín sostuvo que la similitud geológica entre África y América constituye uno de los fundamentos centrales del proyecto y explicó, ambos continentes compartieron una misma cuenca antes de separarse hace millones de años, lo que permite proyectar la existencia de sistemas petroleros comparables.

La alianza con Eni y el respaldo de los descubrimientos en Namibia

El presidente de YPF destacó que la asociación con Eni responde a la trayectoria de la empresa italiana en exploración offshore y a los resultados obtenidos en Namibia, uno de los mayores focos de descubrimientos petroleros de los últimos años.

"Todo lo que da en África da en América y todo lo que da en América da en África. Todo eso generó los depósitos que producen petróleo", aseveró Marín.

Marín añadió que la compañía priorizará las áreas con mayores probabilidades de éxito antes de extender la exploración hacia zonas con un riesgo geológico más elevado y destacó que la estrategia busca maximizar las posibilidades de obtener un descubrimiento comercial.

"Lo que tenés que hacer en la vida es no innovar; primero ir a lo más seguro y después vamos al otro", afirmó.

El offshore, una apuesta estratégica para el futuro de YPF

Las definiciones realizadas en Córdoba coinciden con las expresadas días antes por Marín durante el ciclo Democracia y Desarrollo, donde volvió a ubicar al offshore como uno de los principales motores del crecimiento futuro de la petrolera.

"Nosotros nos vamos a concentrar mucho en el offshore. El offshore puede dar vuelta a la Argentina mucho más de lo que todos creen", consideró.