WTI vs Brent: por qué el petróleo de EE.UU. ahora cotiza más caro

Tanques de almacenamiento de petróleo crudo se ven en una fotografía aérea en el centro de petróleo de Cushing, en Oklahoma, EEUU. REUTERS/Drone Base.

El mercado global del petróleo atraviesa una dislocación histórica. Las pizarras exhiben al WTI en la zona de los USD 111 por barril , tras consolidar un salto semanal del 11%, mientras el Brent corre de atrás cerca de los USD 108 . Esta inversión del spread no obedece a un cambio estructural permanente, sino a un escenario de backwardation extremo (precios spot más caros que los futuros) y a los plazos de los contratos.

El detalle técnico reside en el calendario. El contrato front-month del WTI exige entrega en mayo de 2026. El Brent, en cambio, ya concretó su transición hacia el contrato de junio. Este mes de diferencia otorga al referencial europeo casi 30 días adicionales de margen para un posible alto el fuego en Medio Oriente. El WTI absorbe hoy todo el sobreprecio del pánico bélico inmediato por el conflicto con Irán .

Los operadores asumen que la clausura del Estrecho de Ormuz se resolverá a mediano plazo. Las proyecciones de la curva a futuro comprimen los valores hacia la zona de los USD 67 para la primera mitad de 2027. Sin embargo, la destrucción de infraestructura advierte que la reactivación de los pozos en la región afectada no funcionará como un interruptor de luz.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2KX239 FOTO DE ARCHIVO: Tanques de almacenamiento de crudo se ven desde arriba en el centro petrolero de Cushing, en Cushing, Oklahoma. REUTERS/Nick Oxford/File Photo

La cotización de crudo WTI tiene una prima de guerra geopolítica más apremiante que el contrato global de Brent de junio, que recientemente se convirtió en el contrato de futuros del primer mes, con lo cual tiene casi 30 días adicionales de oportunidad para [un] alto el fuego.

Eso destaca una dinámica en los futuros de WTI conocida como retroceso, una situación en la que los precios actuales del petróleo son más altos que los precios del petróleo para la entrega posterior.

La paradoja logística de Estados Unidos

El discurso oficial en Washington apela a la independencia energética, pero los números reflejan otra realidad. Estados Unidos produce actualmente unos 13,6 millones de barriles diarios, una cifra que queda 3 millones por debajo del volumen que procesan sus refinerías cada jornada.

El problema central trasciende el volumen y radica en la calidad. El parque refinador norteamericano, diseñado en la década de 1990, funciona calibrado para procesar crudo pesado importado de Medio Oriente. Hoy, la revolución del no convencional estadounidense extrae crudo liviano y dulce de sus entrañas, un perfil idéntico al de la formación neuquina.

En términos prácticos, Estados Unidos levanta el petróleo equivocado para su propio sistema. Esta desconexión estructural obliga a las operadoras a depender de compradores extranjeros y acuerdos de intercambio para equilibrar la demanda interna y colocar sus barriles en el exterior.